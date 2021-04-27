主管狂讚「效率超高」！他一聽瞬間心涼　理由過來人秒懂

工作
▲有名網友因為工作效率極高，而被老闆不斷稱讚，但卻讓她瞬間心涼，理由曝光，也引發許多過來人認同。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-04-27 16:21:24

不少人到了新的工作環境後，不免都會想要努力展現自身能力，以此得到主管的好印象。不過，就有一名網友指出，自己被主管大讚「效率超高！」但得到這樣的讚美，卻讓他瞬間心涼了，原因曝光後，就引發許多過來人有感而發。

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原PO於《Dcard》上發文，表示自己是個急性子，在前公司上班時對工作有著滿滿熱忱，只要是主管交代的任務，都會儘快紮實地完成，但也因不太會拒絕，導致身上攬了很多不必要的工作，「隨著時間拉長後熱忱降低，效率也隨之降低，想當然閒言閒語隨之而來，覺得我變偷懶不積極了。」有了前份工作的遭遇，原PO爸爸就建議他「一開始不要太出風頭，少說多聽多看多學，在主管心目中分數不高沒關係就當作是普通人。」

因此到了新公司後，原PO本打算努力修正自身心態，但他透露因公司制度關係，上司就是公司老闆，且有意培養他成為未來部門的主管，「我的工作效率還是頗高，送出的成品老闆也都很喜歡，看了很多版上卡友分享的工作經驗，發現要適時裝忙，但老實說真的很不符合我的個性，我不知道怎麼裝。」

近期他和同事開會討論工作時，他於會議結束一小時後，就將會議中的內容整理完成，甚至編排好，讓老闆一看十分驚艷，甚至稱讚他「效率也太好！」但聽到這樣的讚美，卻讓原PO不太開心，「反倒是不自覺的發涼，擔心自己又要重蹈覆徹了。該怎麼辦呢？」

▲原PO被主管誇讚有效率，卻害怕前份工作的遭遇重演。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO被主管誇讚有效率，卻害怕前份工作的遭遇重演。（圖／翻攝Dcard）
貼文一曝光，就引來不少網友有感而發，「我剛出社會工作也跟你一樣，什麼都衝第一，事情到手上就馬上處理，阿下場就是大家都會把狗屁倒灶的事情都塞給我」、「我去年畢業現在的工作是我第一份工作，剛進公司時就跟你一樣，導致現在一堆雜事都我負責，熱情也漸漸消磨……」、「我第一份工作就是這樣，結果就是獲得更多工作，所以就直接換工作了！現在時間內做完就好，推拖拉是必備」。

其中也有過來人給出建議，「推拖閃躲飄，工作法則，五字箴言，記住它，一生受用」、「要有責任感，但又不要太有責任感，除非很趕的事情，不然就慢慢做吧！有時候做得快，不一定做得好」、「我覺得你這樣的個性比較不適合領固定薪水欸！可以試試看接案子或是業務工作，自己的步調自己掌握的那種」。（編輯：陳雅雲）

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