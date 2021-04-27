歡慶《月光雕刻師》5月大改版！即日起登beanfun! 搶大獎

《月光雕刻師》索穆倫自由城
▲《月光雕刻師》5月歡慶大改版，官方將開放全新城鎮「索穆倫自由城」。（圖／遊戲橘子提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-04-27 17:13:25｜2021-04-27 17:14:01

為迎接遊戲橘子攜手Kakao Games共同營運的韓國小說IP同名手遊《月光雕刻師》，即將開服半周年，5月將歡慶大改版，全面升級「夥伴系統」為高級夥伴系統」，並新增五大地圖和三大副本，讓冒險者能有更多機會在新地圖中獲得高等稀有裝備，即日起至5月10日預熱活動登場，天天登入beanfun! 就有機會抽中大量虛寶及稀有時裝的大禮包。

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遊戲橘子表示，《月光雕刻師》在5月版本更新後，當中的「夥伴系統」將全面進化為「高級夥伴系統」，不僅取消夥伴使用時效、新增多種夥伴能力，更新增了合成夥伴功能，讓冒險者能更依據遊玩情境，自由選擇夥伴，從此冒險者不必再透過有時效限制的「夥伴召喚券」，可透過「夥伴轉蛋」獲取更多不同的夥伴角色，並且更新為「開啟制」，可永久陪伴冒險者進行冒險，再次展現《月光雕刻師》靈活、高自由度的遊玩特色。

▲《月光雕刻師》5月歡慶大改版，全面升級成高級夥伴系統。（圖／遊戲橘子提供）
▲《月光雕刻師》5月歡慶大改版，全面升級成高級夥伴系統。（圖／遊戲橘子提供）
此外，本次還新增五大地圖和三大副本，不只增添遊玩豐富度，冒險者將有機會在新地圖中獲得高等稀有裝備，大幅強化戰鬥力。正式改版後，官方將開放全新城鎮「索穆倫自由城」，和高等地圖「索穆倫東部」、「本薩河」、「勒加斯外郊」，地圖等級到達Lv.250，除了有各種新怪物可挑戰，成功擊敗怪物，還有機會獲得製作金色五階裝備所需的「黑色碎片」。並同步開放的特殊地圖「摩登市集」，會將販售中的傢俱組合，分別依照當季傢俱主題，各個樣品屋中展示，冒險者不必再透過傢俱圖示，想像布置出來的的模樣，可直接在樣品屋內，體驗完整的氛圍。

為了回饋冒險者，官方還特地規劃多重登入送活動「天天登入beanfun!送虛寶」並加碼送有閑商場優惠券、GASH優惠券，還可再抽最高999元零用金，七大活動將會送出大量虛寶及稀有時裝，包含改版紀念點名活動、母親節活動、據點爭奪戰報名費折扣、200天紀念任務、托洛切特的祝福II、200日紀念200等點名活動、200日紀念等級達標活動等。

遊戲橘子為感謝冒險者對遊戲的支持，正式改版前將於beanfun!推出「神秘索穆倫-歡慶半週年」活動，4月27日中午12:00至5月10日23:59活動期間每日登入beanfun! 當中的「遊戲」服務，戳戳獎勵帶回月光雕刻師虛寶、有閑150元優惠券、GASH商城 50元優惠券獎勵，累積參與7天活動即可獲得最終大獎「可愛的小黃帽子」，更有機會抽中300元零用金或全家購物金999元。

beanfun! 也推出全新「背包交換功能」，玩家凡參與「神秘索穆倫-歡慶半週年」活動，透過背包與beanfun!好友合作蒐集「紙」與「筆」道具，即可前往遊戲內，向NPC完成更名券製作，搶先取得首次登場的更名券道具；beanfun!還獨家再加碼，只要活動期間有參與背包交換活動的玩家，就可再加碼抽999零用金。

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