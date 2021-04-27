疫情下拓展外交 屏縣議會與日本鹿兒島縣議會簽署合作
屏東縣議會臺日友好議員聯盟與日本鹿兒島縣議會友好交流連盟，27日於屏東縣政府舉辦簽署合作備忘錄儀式。由屏東縣議會臺日友好議員聯盟會長李香蘭與日本鹿兒島縣議會交流議員連盟會長鶴丸明人視訊簽署協定書，未來雙方將在文化、藝術、教育等領域協助推廣交流與合作，並盼疫情結束後能進行實際訪問，強化兩城市間的情感。
記者黃正忠／屏東報導
2021-04-27 19:11:38
新型冠狀病毒自2020年爆發後蔓延全球，導致各國醫療物資匱乏。2020年5月，屏東縣政府得知遠嫁到日本鹿兒島縣的屏東女兒求助當地亟需防疫物資，縣長潘孟安立即指示縣府團隊募集醫療物資寄達至當地，雪中送炭的行為，不僅令鹿兒島縣備受感動，更搭起雙方議會間友誼的橋樑。
屏東縣議會臺日友好議員聯盟會長李香蘭表示，近年來屏東與日本交流頻繁，因此議會成立了臺日友好議員聯盟，和日本各城市議會間進行交流。
藉由屏東捐贈物資到鹿兒島，進而和鹿兒島議會與臺灣友好交流促進議員連盟進行了數次視訊交流，彼此分享了當地觀光、文化及農業等，讓當地議員更加認識台灣屏東，並希望未來能互相拜會，強化彼此議會間的感情。
屏東縣與鹿兒島縣議會雙方友好連盟透過視訊方式簽署合作備忘錄，由駐日代表謝長廷大使見證。謝長廷大使表示，屏東和鹿兒島兩縣的人文風情、漁特產相近，並都擁有豐富的農特產，且疫情期間屏東將醫療物資捐贈鹿兒島，發揮互助精神，期待雙方能進一步展開友好交流。