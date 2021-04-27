網球／請對手吃「貝果」謝淑薇女單首戰逆轉22歲小將
預備月底的法網，馬德里紅土賽本周開打，我國網球一姊謝淑薇睽違超過2個月重返賽場，今(27)日女單首輪面對年僅22歲的羅馬尼亞小將Jaqueline Cristian，謝淑薇倒吃甘蔗以1:6、6:7、6:0逆轉勝出。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-04-27 18:12:21
謝淑薇在最新世界女單排名第65名，這次馬德里女單會外排第6種子，首輪對手Cristian 過去取得10座ITF頭銜，上月聖彼得堡室內賽打進巡迴賽8強後，女單世界排名來到140位，生涯最佳，雙方首度交鋒。
超過2個月沒出賽，今天一開局謝淑薇還在尋找手感，2度遭破發，首盤以1:6讓出，次盤及時調整，雙方互破發球局，將比賽拖進「搶七」，最後謝淑薇有驚無險以7:6(8:6)搶下次盤，此盤進行超過1小時。
決勝盤，謝淑薇延續氣勢，尤其第4局，對手拿到4個破發點，但謝淑薇都頑強抵抗沒讓對手得逞，最後連拿6局賞給對手「貝果」以6:0拿下第三盤勝出。
此外，謝淑薇重返世界女雙球后寶座，本站雙線出擊，因前捷克搭檔Barbora Strycova懷孕待產，改與第3的比利時名將Elise Mertens合拍。