陳庭妮暴肥到61公斤　自嘲「人生最高峰」

▲陳庭妮增重扮演消防員。（圖／公共電視提供）
▲陳庭妮增重扮演消防員。（圖／公共電視提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-04-27 20:22:48

溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷扮演消防員的職人劇《火神的眼淚》，斥資9400萬拍攝，30分鐘的大火場面，一天就燒光750萬。女主角陳庭妮今（27）日出席首播記者會透露，為了更符合消防隊員的體態，自主增胖7公斤，體重達61公斤，「61公斤是我人生的高峰，要努力吃還有維持體重真的不容易」，製作人李志薔也爆料：「剪輯時都發現庭妮瘦到後面都不連戲了。」

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▲林柏宏（左起）、溫昇豪、陳庭妮、劉冠廷《火神的眼淚》斥資9400萬拍攝。（圖／公共電視提供）
▲林柏宏（左起）、溫昇豪、陳庭妮、劉冠廷《火神的眼淚》斥資9400萬拍攝。（圖／公共電視提供）
因為拍戲都來真的，溫昇豪難忘拍攝水域救援時，剛好遇上寒流，「拍攝現場學長和演員都失溫，臉跟嘴唇都發紫了，還有一場要去救小男孩的戲，光是身上負重20公斤就很辛苦了，還要鑽進櫃子裡救小男孩，甚至背著他們出來，消防員真的是很厲害很偉大的職業。」現場看完片花，溫昇豪更忍不住紅了眼眶：「我們拍戲現場也很榮幸請到打火兄弟來幫忙擔任臨演，耐心教導我們任何細節跟動作，在百忙之中還願意抽空前來，非常感動。」

▲元康（左起）、夏騰宏、江怡蓉、林柏宏、溫昇豪、陳庭妮、劉冠廷、胡釋安、謝章穎出席《火神的眼淚》首播記者會。（圖／公共電視提供）
▲元康（左起）、夏騰宏、江怡蓉、林柏宏、溫昇豪、陳庭妮、劉冠廷、胡釋安、謝章穎出席《火神的眼淚》首播記者會。（圖／公共電視提供）
飾演意外患上創傷後壓力症候群（PTSD）消防員的林柏宏，坦承拍攝《火神》是遇過最多哭戲的一個角色，為了練習撥藥瓶，家裡還留著針筒：「救護要替病患靜脈注射，在現場撥藥瓶還有推針筒，光是撥藥瓶手只就流血受傷，是非常困難的動作，所以我帶回一堆藥瓶還有針筒回家一直練習，到現在針筒還在家裡。」劉冠廷笑說自己與林柏宏大不同，他的角色一直在生氣找架吵，就像「憤怒鳥」一樣。

《火神的眼淚》卡司囊括夏騰宏、胡釋安、謝章穎、元康、江宜蓉等，5月1日起每周六晚間9點於公視頻道、myVideo同步首播，myVideo、公視＋及Netflix也分別將於晚間10點及11點上架新集數；5月2日起，每周日晚上8點於東森戲劇台播出；5月2日起，每周日晚上10點於TVBS歡樂台、TVBS精彩台播出。

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