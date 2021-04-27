陳庭妮暴肥到61公斤　自嘲「人生最高峰」

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因為拍戲都來真的，溫昇豪難忘拍攝水域救援時，剛好遇上寒流，「拍攝現場學長和演員都失溫，臉跟嘴唇都發紫了，還有一場要去救小男孩的戲，光是身上負重20公斤就很辛苦了，還要鑽進櫃子裡救小男孩，甚至背著他們出來，消防員真的是很厲害很偉大的職業。」現場看完片花，溫昇豪更忍不住紅了眼眶：「我們拍戲現場也很榮幸請到打火兄弟來幫忙擔任臨演，耐心教導我們任何細節跟動作，在百忙之中還願意抽空前來，非常感動。」
飾演意外患上創傷後壓力症候群（PTSD）消防員的林柏宏，坦承拍攝《火神》是遇過最多哭戲的一個角色，為了練習撥藥瓶，家裡還留著針筒：「救護要替病患靜脈注射，在現場撥藥瓶還有推針筒，光是撥藥瓶手只就流血受傷，是非常困難的動作，所以我帶回一堆藥瓶還有針筒回家一直練習，到現在針筒還在家裡。」劉冠廷笑說自己與林柏宏大不同，他的角色一直在生氣找架吵，就像「憤怒鳥」一樣。
《火神的眼淚》卡司囊括夏騰宏、胡釋安、謝章穎、元康、江宜蓉等，5月1日起每周六晚間9點於公視頻道、myVideo同步首播，myVideo、公視＋及Netflix也分別將於晚間10點及11點上架新集數；5月2日起，每周日晚上8點於東森戲劇台播出；5月2日起，每周日晚上10點於TVBS歡樂台、TVBS精彩台播出。