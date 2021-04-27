兒寫母親節紙條！媽看到「一定暴打你」崩潰　真相糗大了

母親節就快到了，許多為人子女的也開始安排母親節大餐和禮物，打算趁著難得的機會好好慰勞媽媽的辛勞。不過日前就有名母親又氣又好笑的分享了一張字條，上頭是兒子用著歪七扭八的童稚字跡寫下的感謝，語句雖然簡單卻相當窩心，不過最後一句卻因為寫錯字讓媽媽瞬間變臉，網友們看完也忍不住捧腹大笑。

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這位媽媽在臉書社團《爆廢公社》曬出一張字條，「先生傳這張照片給我跟我說『媽媽，從小要把小孩的中文教好，不然會很慘喔！』」，只見這張紙條上全是小朋友拙劣卻可愛的字體，不過內容卻是兒子寫下的滿滿感謝，「祝親愛的媽媽身體健康，心想事成」。

不過媽媽看到下一句臉上的微笑卻瞬間變調，原來是孩子將「報答」2個字寫做「暴打」，不曉得究竟是寶貝兒子誤寫還是惡趣味，這句充滿暖心愛意的話語瞬間歪樓變成「長大後我一定會暴打你的」，這也讓原PO老公傳來的提醒瞬間合理，女網友看完也不禁又哭又笑表示相當無奈。

▲原PO看到這張紙條也不禁笑翻。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

貼文曝光不久按讚數就超過2萬，許多網友看到孩子的錯字也不禁笑翻，紛紛留言幽默回應「這一定是爸爸教的」、「你誤會了，他沒有錯字，可能就是這個意思」、「怨恨頗深，搞不好是真心想寫這兩個字！」、「兒子不小心把心裡話寫出來了」、「這是恐嚇信吧！」、「這是用手寫的，差點覺得自己在看手機打字自動跳出來的字」。（編輯：楊智傑）