40歲女性能找啥打工？眾推「最夯行業」：賺到就能休息

年紀越大就越不好找工作嗎？其實也未必如此，只要有能力、肯做肯吃苦，許多工作都能勝任。而近日就有一名女網友透露，自己離婚後，前夫每月都匯給她一筆生活費，但後來對方交女友就沒再支付了，她雖有正職工作，但希望自己每月能多賺5000元的收入，並請益大家「年紀40歲的女生能找什麼樣的兼職打工？」對此，不少網友都推薦「外送員」，認為很符合她的需求，可以「賺到你要的5000元就休息」。

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原PO在

PTT

女孩板表示，自己離婚後，雖然有跟前夫協議每個月匯一筆生活費給她，但她當初是渴望自由的，也沒奢望對方會一直付下去，後來前夫交了女朋友，就沒有付了，但她也沒去提醒前夫，畢竟彼此都是陌生人了，「我也不是他的義務責任跟負擔，那筆生活費雖然不多，但是也是一筆收入，我需要每個月多大約5000元的收入（我有正職上班工作，朝九晚六，周休二日，不用加班）」。

原PO透露，自己最近有在104跟1111看打工兼職的，但她發現自己好像不能去餐廳打工，因為覺得「打工的人年紀可能比帶你的領班大，也很怕去面試的時候很尷尬」，她並發文請益大家「不知道年紀40歲的女生能找什麼樣的兼職打工？有建議的嗎？」

▲有女網友在PTT請益大家「年紀40歲的女生能找什麼樣的兼職打工？」對此，不少人都推薦「外送員」，認為很符合她的需求，可以「賺到你要的5000元就休息」。（圖／翻攝自PTT）

問題曝光，許多網友一致推薦「外送員」，紛紛留言「外送做兼差其實不錯，慢慢跑跑身體健康也可以多個一兩萬」、「外送應該是最佳解了，自己排時間去送，賺到你要的5000元就休息」、「認真跑外送，餐廳年紀輕的主管根本不喜歡用比自己年長的，因為大部分都會有自己的意見，或做法不同時就會起爭執」、「外送時間最彈性啦！按件計酬，五千很容易的」、「」

另還有人直指「超市、麥當勞、小七、市場、健身房打掃、清潔公司、洗衣店等等，其實很多不只40的阿姨」、「業務，我媽也是這樣出去找工作，而且做很好可以把我跟我哥帶大」、「不求好的話很多，公部門許多約聘性質工作很好進去」、「服務業應該還好，尤其假日班蠻缺人的，可以考慮」、「房務員、超商，還有麥當勞」、「安親班，但也要有耐心」、「假日賣場推銷人員」、「加油站打工」。（編輯：許苡晴）