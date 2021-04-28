婚後不馬上生小孩！姑嫂提「誇張要求」　她嘆：刷新三觀

其實婚後若住在夫家，女生除了得適應男方家庭外，還可能因各自生活習慣不同，導致與公婆間產生摩擦，甚至爆發姑嫂問題。然而，近日就有女網友透露，她與先生結婚後，不想馬上就生小孩，沒想到大姑、大嫂卻常常將小孩帶回婆家，要她跟老公當「免費保姆」，這讓她相當無奈，不禁直呼「我們沒義務幫妳們顧孩子！這家人真是刷新我的三觀」。

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原PO在臉書「靠北婆婆2.0」中表示，「自從嫁進來後，因為跟先生還沒有打算生孩子，結果變成大嫂跟大姑的免費保姆，常常把孩子帶回婆婆家，就夫妻倆自己出去玩，原本婆婆還會顧孫子，現在連婆婆也出門去，剩我跟先生在家的話就要我們照顧孩子？我們也想出門去玩，當父母親的不要這麼不負責任，我們沒義務幫妳們顧孩子！」

▲有女網友透露，她與先生結婚後，不想馬上生小孩，沒想到姑嫂們卻常要求他們當「免費保姆」。（圖／翻攝自臉書「靠北婆婆2.0」）

原PO接著更透露「大嫂是個自私自利的人；大姑是個懶惰好吃的人」，她不禁直說「這家人真是刷新我的三觀，以後假日我們也不會待在家，妳們的小孩看要自生自滅嗎？還是要栓在路邊隨便妳們了！」

此文一出，網友隨即議論紛紛「每周都安排出遊，不然就回娘家當媽寶去 」、「面對婆家，還是直接說開比較好。不要把你們當『自己人』來便宜使用，要互相尊重。」「只有聽過媳婦當免費台傭的，沒想到還有免費保姆的」、「以後假日早點起床一大早就出門，不要讓他們軟土深掘」、「幹嘛幫她們顧？托嬰托兒收錢可以啦！」「就直接說有事要出門就好，做得好人家也不會感恩的，萬一小孩怎麼了，你們又免不了責，吃力不討好，別當爛好人」；甚至還有人感嘆「所有的問題都是婚姻惹的禍，沒有結婚，沒有傷害。」（編輯：許苡晴）