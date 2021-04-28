柔道童腦死！父心痛質疑拍片舅 女醫：你為兒子做了什麼
台中豐原一位7歲黃姓男童，日前在道館上柔道課時，被學長及何姓教練在課堂上摔了27次，結果造成腦死，引發社會議論，在影片曝光之後，外界質疑「男童的舅舅為何當時在一旁錄影卻未出面制止」，而男童父親昨（27）日也出面表示，不能接受舅舅的解釋。對此，常常對時事針貶的女醫師黃宥嘉就在臉書提出看法表示「男童父親要不要試著列表看看，為兒子做過、付出什麼？」
編輯中心/綜合報導
2021-04-28 08:06:45
對於「男童舅舅當時在一旁錄影，卻未及時阻止教練摔孩子，是否被外界誤解」，男童父親語帶沉重表示「你們認為是誤解嗎？今天以正常人角度來看，如果你在那邊錄影，小朋友被摔，不是自己的親人，你們會不會去問、去了解？一點都不合理！」語氣透露出自己不能接受男童舅舅的解釋。
對此，醫師黃宥嘉就在臉書發文表示「來，黃父你試著列表看看你為了這個兒子做過些什麼付出？『即時制止不會到這地步？」說的是很輕鬆，嫌人家帶小孩帶的不好的人都是自己沒有在帶小孩的人啦！當離婚後，父方或母方沒有辦法支應餘裕的撫養費時，主要照顧者就必須去工作賺錢，也因此必須託付家庭的其他成員，可能是阿公阿嬤，可是是舅舅姑姑」。
「當男方或女方因為沒有負責子女生活起居照顧而可以有工作機會，有社交機會，有休息機會時，曾經有一丁點的感激對方與其家人嗎？黃父對舅舅的責難，雖為人之常情，但請您先告訴我們，當前妻與舅舅在付出金錢與時間與愛的時候，你在幹嘛？」
黃宥嘉也說，整起事件的根本問題，在於「偽教練應該不是要人出聲制止他就要有知識知道他不可以對兒童這樣」，希望外界不要太苛責舅舅，「有愛男童才會幫忙帶去學柔道還在場邊錄影啦，不然他就自己去旁邊滑手機了」。（編輯：張嘉哲）