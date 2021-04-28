出身台灣女科學家　拜登提名徐若冰任國防部副部長

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美國國防新聞報導，若徐若冰通過提名，將創亞裔美國人在國防部文官系統的最高紀錄。徐若冰也將繼佛洛諾伊（Michèle Flournoy）後，成為第二位出任國防部次長的女性。
徐若冰曾任美國空軍科學顧問委員會（U.S. Air Force Scientific Advisory Board）主席，也是美國國家工程院（National Academy of Engineering）院士。曾獲美國國防部傑出公共服務勳章、陸軍傑出平民服務勳章、空軍傑出平民服務獎。
有報導指出，徐若冰家學淵源，祖父為前空軍副總司令徐康良。徐若冰在國防部任職期間，主導包括匿蹤戰機F-35雷達研發等多項美國空軍重要專案，是少數在國防領域表現傑出的女性。
此外，拜登也提名盧沛寧（Christopher P. Lu）出任駐聯合國改革與管理事務代表，具大使銜。
盧沛寧父母在中國出生，之後在台灣生活，1950年代赴美留學後移民當地。盧沛寧出生於新澤西州。
盧沛寧是美國前總統歐巴馬（Barack Obama）在哈佛法學院的同學，歐巴馬任內擔任白宮內閣秘書長，曾共同主持白宮亞裔美國人與太平洋島民倡議（White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders）。
2014年，盧沛寧獲提名出任勞工部副部長。（編輯：周永捷）1100428