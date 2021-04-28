臺中歌劇院攜手中國信託 打造臺灣原創音樂劇基地

臺中國家歌劇院每年夏天舉辦的「音樂劇在臺中」，已成為觀眾追劇的年度盛事，並帶動臺灣音樂劇市場蓬勃發展。歌劇院為培育更多音樂劇創作、演出及製作人才，與中國信託文教基金會攜手，推動為期2年的音樂劇人才培育工程計畫，期待在藝企合作加乘效益下，打造台灣成為亞洲百老匯。





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中國信託文教基金會近年以「扶植表演藝術」、「推廣視覺藝術」、「扎根藝文教育」三大面向，不斷延伸扶植藝文觸角，與臺中國家歌劇院合作推動「音樂劇人才培育工程」，正是希望為臺灣音樂劇產業注入新能量。





中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，推動「音樂劇人才培育工程」，正是看到創作人才真正需要，未來要從劇本、製作、演出到商轉，協助臺灣人才創作屬於臺灣的音樂劇，期盼將臺灣音樂劇推向國際，打造成為亞洲百老匯！





▲臺中國家歌劇院攜手中國信託，藝企結盟效益加成，合力打造臺灣原創音樂劇基地。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.28)

歌劇院藝術總監邱瑗表示，中國信託文教基金會的加入，讓歌劇院不論在原有的軟硬體資源或是入選者的創作經費，都能有更完整的規劃。這個「NTT+×中國信託」推動的音樂劇人才培育工程，是為期兩年計畫，共分為『創作孵育』及『製作發展』兩階段。





邱瑗指出，第一階段遴選5位劇本創作者，入選者每人將獲得獎勵金新臺幣5萬元，並由韓國音樂劇協會推薦劇本創作顧問，給予創作諮詢和指導。劇本完成後，歌劇院提供製作經費及媒合臺灣音樂劇導演及其創作團隊，包括『躍演』藝術總監曾慧誠、『刺點創作工坊』藝術總監高天恒等合作製作，於今年底發表5件作品讀劇音樂會。





第二階段是從五件作品讀劇中，選出2件作品，提供百萬製作經費，於2022年年底完成全本製作，並在歌劇院小劇場公開售票演出。」





邱瑗表示，歌劇院與中國信託文教基金會攜手合作，是希望透過循序漸進的音樂劇人才培育工程，強化劇本前期孵育及拉長製作時間，逐步打造臺灣原創音樂劇基地。5月1日至5月30日受理申請徵件報名，詳情可至歌劇院官網查詢及下載報名簡章，歡迎各方編劇高手把握機會，踴躍報名。



