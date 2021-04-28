牛番茄就要挑「母」的！掌握4要訣：香甜多汁、皮薄肉多

番茄含有豐富的茄紅素、維生素與膳食纖維，不僅能填飽肚子，還具有抗癌功效，是不少人養生保健的聖品。其中，牛番茄是我們日常生活中很常見的食材之一，常被用來做成番茄炒蛋，不過，你知道牛番茄到底該怎麼挑才內行嗎？搜狐美食專欄《味谷的廚房》就傳授「4大要訣」，只要掌握這些細節，便能挑到香甜多汁又皮薄肉多的番茄囉！

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《味谷的廚房》表示，番茄甘甜多汁、營養豐富，既能當水果直接吃，又能做出豐富美味的菜餚，且價格親民，是許多人烹飪、料理的最佳首選。不過，問題來了，你真的懂挑番茄嗎？有時候我們買回來的番茄，雖然外表看似新鮮，但吃到嘴裡卻沒有什麼味道，究竟應該如何挑選呢？其實買番茄就要挑「母」的！這樣才好吃順口。

《味谷的廚房》並不藏私分享了挑選番茄的4大訣竅：





1.看葉子





細心的人可能發現了，番茄的葉片分為5葉和6葉，這兩者的區別可大了！葉片的數量決定了口感的好壞。這主要是由於生長時間不一樣，6片葉子的番茄成熟時間晚，接受陽光照射比較充足，所以一般情況下，6片葉子的番茄所含的糖分也較高，口感最甜，所以大家在買番茄時，最好選擇6葉的。





▲牛番茄到底該怎麼挑才內行？搜狐美食專欄《味谷的廚房》就傳授「4要訣」，只要掌握這些細節，便能挑到香甜多汁又皮薄肉多的番茄囉！（圖／取自pixabay）

2.看外觀





在挑選番茄時，可以仔細觀察一下它的形狀，大小比較均勻、外形圓潤飽滿的是「母番茄」，肉厚汁多，口感較好；相反的上頭尖尖的則是「公番茄」，這種番茄汁水少，口感相對差一些。尤其不要挑選有棱角、奇形怪狀的那種，因為很有可能是使用了催熟劑的。





3.看顏色





大家平時買番茄時總喜歡挑顏色特別鮮豔，或是較紅潤的，認為這樣的番茄成熟度比較足夠，但其實自然成熟的番茄顏色比較飽滿，並不會特別紅，由於各部位接受日照的時間不一，所以番茄表面的顏色也不是特別均勻，一般都是紅色中略帶黃色。而催熟的番茄顏色鮮豔，紅得非常均勻，最好不要買。





4.捏軟硬





在挑選番茄時，不妨可用手捏一下，番茄的軟硬程度可以反映番茄的口感。自然成熟的番茄能感覺到裡面果肉很柔軟、彈性十足；而若是摸起來感覺很硬的番茄，最好不要買，因為這種番茄在生長時，可能加了催熟劑，雖然表面看起來是紅色，但裡面的果肉還是生的，沒有汁水，不好吃。（編輯：許苡晴）



