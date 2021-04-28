牛番茄就要挑「母」的！掌握4要訣：香甜多汁、皮薄肉多

《味谷的廚房》並不藏私分享了挑選番茄的4大訣竅：
1.看葉子
細心的人可能發現了，番茄的葉片分為5葉和6葉，這兩者的區別可大了！葉片的數量決定了口感的好壞。這主要是由於生長時間不一樣，6片葉子的番茄成熟時間晚，接受陽光照射比較充足，所以一般情況下，6片葉子的番茄所含的糖分也較高，口感最甜，所以大家在買番茄時，最好選擇6葉的。
2.看外觀
在挑選番茄時，可以仔細觀察一下它的形狀，大小比較均勻、外形圓潤飽滿的是「母番茄」，肉厚汁多，口感較好；相反的上頭尖尖的則是「公番茄」，這種番茄汁水少，口感相對差一些。尤其不要挑選有棱角、奇形怪狀的那種，因為很有可能是使用了催熟劑的。
3.看顏色
大家平時買番茄時總喜歡挑顏色特別鮮豔，或是較紅潤的，認為這樣的番茄成熟度比較足夠，但其實自然成熟的番茄顏色比較飽滿，並不會特別紅，由於各部位接受日照的時間不一，所以番茄表面的顏色也不是特別均勻，一般都是紅色中略帶黃色。而催熟的番茄顏色鮮豔，紅得非常均勻，最好不要買。
4.捏軟硬
在挑選番茄時，不妨可用手捏一下，番茄的軟硬程度可以反映番茄的口感。自然成熟的番茄能感覺到裡面果肉很柔軟、彈性十足；而若是摸起來感覺很硬的番茄，最好不要買，因為這種番茄在生長時，可能加了催熟劑，雖然表面看起來是紅色，但裡面的果肉還是生的，沒有汁水，不好吃。（編輯：許苡晴）