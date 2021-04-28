闖警局鬧事沒畫面！警「不小心」格式化　專家：不可能

台北松山日前爆出有黑衣人囂張闖進警察局鬧事砸電腦，還被查出疑遭中崙派出所許姓所長吃案，警方除重懲相關當事人外，松山分局長林志誠曾對此回應，派出所主管回報案發當時因停電，駐地監視器沒有錄影，導致沒有拍下事發過程，但北市警局長陳嘉昌27日證實：「監視器不僅錄到事發過程，而且事後遭許姓所長『不小心』刪除」。不過，監視器業者直指「除非是人為故意刪除存在硬碟裡的資料，否則資料不可能憑空消失。」





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北市松山分局督察組技術教官楊忠蒞16日酒後以三字經辱罵年輕人，導致多名男子衝進松山警分局中崙派出所理論，並動手砸毀電腦螢幕。事件曝光後引起軒然大波，相關人等懲處、送辦。林志誠表示，26日晚上中崙所長、副所長被督察室依照煙滅證據、疏縱人犯函送，林志誠也在27日凌晨3點多自行向市警局長提出處分，最後市警局決議將他調往內勤。





警方一開始聲稱，因事發當天停電，駐地監視器無法運作，僅有警員身上的密錄器錄下部分畫面。事後改口卻說，監視器確有錄到影像，許姓所長調閱監視器畫面，因操作不慎，導致檔案格式化，事後有請北市刑大科偵隊協助還原。對此，監視器業者指出，一般監視器硬碟沒電時還會供電運作，簡單來說就是有備用電池，所以就算真的停電，監視器還是可運作，除非是「有人蓄意拔掉插頭或是關掉不斷電系統」，故意讓監視器材無法運作。





監視器業者強調：「除非人為故意刪除，不然硬碟裡的資料不會消失！」他也提到，新主機及硬碟第一次使用前，需要先格式化，硬碟才能開始記錄，而目前的監視器設備都是數位化，執行「Delete」功能可刪除部分檔案，但「Delete」後其實仍可以救回，至於「格式化」功能則是完全刪除檔案，幾乎很難救回來，但是要進行格式化的程序，會有數個步驟，不可能「誤按」或是不經意就直接刪除檔案。



