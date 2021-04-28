拜登提名台北出生徐若冰　出任美國防次長

徐若冰
▲美國總統拜登提名台北出生的徐若冰（Heidi Shyu），出任負責研發和工程的國防次長（圖／翻攝自U.S. Army ）

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-28 10:25:02

美國總統拜登（Joe Biden）27日公布新一波的國安官員名單，其中有2位華裔人士，包括在台北出生的徐若冰（Heidi Shyu），出任負責研發和工程的國防次長，前總統歐巴馬的老友盧沛寧（Chris Lu）則是加入美國駐聯合國代表團。

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美國《國防新聞》（Defense News）報導，若徐若冰通過提名，將創亞裔美國人在國防部文官系統的最高紀錄，也將成為繼佛洛諾伊（Michèle Flournoy）後，第二位出任國防部次長的女性。

根據徐若冰的個人LinkedIn資料，她擁有加州大學洛杉磯分校（UCLA）的工程學位以及多倫多大學的數學碩士學位。未來，她將與現任國防副部長希克斯（Kathleen Hicks）、陸軍部長提名人沃姆斯（Christine Wormuth）以及國防部成本評估部門主任提名人布魯姆（Susanna Blume）共事，數位女性主管也凸顯出拜登政府對性別平權的重視。

徐若冰曾經擔任美國空軍科學顧問委員會（U.S. Air Force Scientific Advisory Board）主席；在歐巴馬時期，徐若冰負責美國陸軍採購，近幾年徐若冰擔任航空、航太公司「Aerospace Corp」的董事會成員，並在專注無人機等技術的風險投資公司「Levitate Capital」內任職。此外，徐若冰也曾主導過匿蹤戰機F-35雷達研發等多項美國空軍重要專案，被稱為「F-35戰機雷達之母」。

▲（圖／翻攝自USDA）
▲前總統歐巴馬的老友盧沛寧（Chris Lu）被拜登ㄇ提名加入美國駐聯合國代表團。（圖／翻攝自USDA）
白宮表示，拜登提名盧沛寧（Christopher P. Lu）出任駐聯合國（UN）改革與管理事務代表且具大使銜。白宮介紹顯示，盧沛寧目前於華盛頓一家科技公司擔任高級戰略顧問，曾經在歐巴馬時期擔任參議院法務主任、代理幕僚長。

盧沛寧在2008年至2009年時參與協助政權交接；2009年至2013年擔任內閣秘書長、總統助理。同時，盧沛寧也關注亞裔權益，參與主持「亞裔美國人與太平洋島民白宮倡議」（White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders）。

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