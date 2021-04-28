薑餅人開高衩竟辣爆！鐵粉親手還原與眾不同的角色扮演

日本動漫產業的興盛，帶起周邊商品、活動、以及角色扮演（Cosplay）的熱潮，其中Cosplay更自成一格，跳脫動漫領域，就連遊戲、電影、布袋戲，都能是角色扮演者發揮的題材與空間，在以往多數人的印象中，厲害的Cosplay可以神還原角色的妝髮、服裝、神韻等，讓人看了彷彿見到真實版的二次元人物，不過最近有扮演者跳脫這個概念，竟Cosplay今（2021）年 1 月全球上線的《薑餅人王國》其中的各種薑餅人遊戲角色，除了忠實還原外，最讓人驚訝的是所有的服飾造型，都是扮演者自己親手製作，一手包辦。





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誰說專業的Coser只能把大家的夢中情人帶到現實裡，更高竿的扮演者更能將人形以外的角色，呈現得入木三分，全球知名薑餅人 IP 為主角的《薑餅人王國》結合了 SNG 和 RPG 遊戲特色，上線不到３個月已突破全球下載1000 萬次，不只一般玩家熱愛，更有粉絲們親手製作遊戲裡的薑餅人角色裝束，Cosplay起拿鐵餅乾、奶油泡芙餅乾、濃縮咖啡餅乾以及瑪德蓮餅乾四名角色。





▲熱愛《薑餅人王國》的粉絲們，親手製作拿鐵餅乾、奶油泡芙餅乾、濃縮咖啡餅乾以及瑪德蓮餅乾四名角色的裝束。（圖／NOWnews攝）

▲「七七小姐」精心妙手之下，完美還原出服裝造型，更設計出超吸睛的超辣高衩。（圖／NOWnews攝）

▲「Ryu-琉」扮演的是《薑餅人王國》中的「濃縮咖啡餅乾」，可以說是神還原角色的妝髮及服裝。（圖／NOWnews攝）