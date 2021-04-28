薑餅人開高衩竟辣爆！鐵粉親手還原與眾不同的角色扮演

日本動漫產業的興盛，帶起周邊商品、活動、以及角色扮演（Cosplay）的熱潮，其中Cosplay更自成一格，跳脫動漫領域，就連遊戲、電影、布袋戲，都能是角色扮演者發揮的題材與空間，在以往多數人的印象中，厲害的Cosplay可以神還原角色的妝髮、服裝、神韻等，讓人看了彷彿見到真實版的二次元人物，不過最近有扮演者跳脫這個概念，竟Cosplay今（2021）年 1 月全球上線的《薑餅人王國》其中的各種薑餅人遊戲角色，除了忠實還原外，最讓人驚訝的是所有的服飾造型，都是扮演者自己親手製作，一手包辦。
誰說專業的Coser只能把大家的夢中情人帶到現實裡，更高竿的扮演者更能將人形以外的角色，呈現得入木三分，全球知名薑餅人 IP 為主角的《薑餅人王國》結合了 SNG 和 RPG 遊戲特色，上線不到３個月已突破全球下載1000 萬次，不只一般玩家熱愛，更有粉絲們親手製作遊戲裡的薑餅人角色裝束，Cosplay起拿鐵餅乾、奶油泡芙餅乾、濃縮咖啡餅乾以及瑪德蓮餅乾四名角色。
而扮演「濃縮咖啡餅乾」的「Ryu-琉」就讀企管系，大學時因緣際會下接觸到了Cosplay，意識到自己製作衣服、道具比較快也比較省錢，因此開始上網爬文，自學製作的技術，她提到自己最有成就的經驗，就是帶著自己製作的角色服裝，到美國電影拍攝場景以及加州人造雪山拍照留念，完成了自己Cosplay以來的夢想。
可別以為這看似理所當然的「全副武裝」能完全參照遊戲角色設計出來，她們規劃Cosplay《薑餅人王國》之前，遇到的難題就是發現薑餅人是Q版的，甚至沒辦法想像穿在人身上會長什麼樣子，所以她們要不斷做功課、研究相關造型圖、以及透過二次創作繪師的作品來參考，進一步揣摩衣服的構造，最後再將之實體化。在這過程中，不僅看見Coser們忠於自己所愛，更看見了《薑餅人王國》的獨特魅力，再次證明薑餅人 IP 的實力，已超越了你我的想像。
投入充分熱情於 Cosplay活動的「Ryu-琉」與「七七小姐」，也將以「濃縮咖啡餅乾」及「拿鐵餅乾」的造型參加5/2在台北花博公園爭艷館 Petit Fancy 34活動，現場也將有同行的Coser一同扮演可愛又真實的薑餅人角色，有興趣的粉絲、玩家們也歡迎到現場親自捕捉有別於遊戲中Q版角色的美麗身影。