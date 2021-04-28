郵局傳「調整營業時間」！公文曝光員工怒：乾脆開24小時
有網友流出郵局內部的公文，爆料郵局正在研擬調整營業時間，從現行主要的0830～1700，調整至0900～1800，用郵量大的郵局還要評估延長營業時間的可行性。公文曝光後引發討論，許多郵局員工紛紛反彈，認為「6點下班，那人潮絕對拖到7點」、「乾脆開24h，民眾最方便」。
編輯中心/綜合報導
2021-04-28 11:02:49｜2021-04-28 12:28:30
有網友在PTT發文，透露自己朋友郵局上班，隨後分享了一張公文照片。照片中可以看見，上級指示為紓解郵務用郵尖峰時段人潮及提供雙薪上班族之用郵需求，研擬評估將全郵局營業時間調整至0900～1800，且用郵量大的郵局評估延長營業時間的可行性。
原PO表示目前郵局員工群組已經抱怨連連，主要反彈的理由包括，「員工也是雙薪家庭，如果需要接送幼童等等，生活品質大打折」、「已設置非常多i郵箱，不就是要供非營業時間使用，又要延長營業期間，互相矛盾」、「銀行0900-1530，只有郵局想要延長營業時間」、「原本就有週六營業的郵局跟延長營業期間的郵局」、「改0900上班，原本0830趕辦事的民眾不便」、「乾脆開到2200，體諒上夜班的民眾」、「乾脆開24h，民眾最方便」、「難怪被叫血汗郵局」等等。
文章掀起討論，許多認同原PO看法的網友紛紛留言回覆說，「講白了要凹你。6點下班，那人潮絕對拖到7點」、「營業時間≠上下班時間吧」、「為什麼要延長？有這個必要嗎」。
不過也有網友認為，「郵差都偷懶不送掛號，要人自取怪誰」、「不爽可以不要做啊」、「一般上班族不是也這樣」。
根據《ETtoday新聞網》報導，中華郵政副總經理郭純陽對此回應表示，目前仍屬於內部蒐集意見過程，調整營業時間尚未拍板定案，也沒有時間表，會先看看各局的反應，並不是說一定會調整，目前還沒有這個決策。（編輯：倪浩軒）