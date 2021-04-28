吳慷仁帥氣拍燕麥飲廣告　關關大鬧現場攝影師拍不下去

關關大鬧吳慷仁拍攝片場 攝影師：我快門按不下去





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從記者轉職YouTuber的關韶文「關關」，他的工作Vlog深度側拍，一向廣受觀眾喜愛，自稱好久沒拍工作Vlog的關關，沒想到一出手就讓人嘆為觀止，竟大闖金鐘影帝、台北電影節最佳男主角吳慷仁的工作現場！





原來，吳慷仁正在進行已經第三度代言的桂格燕麥飲平面拍攝工作，他正在和攝影師討論怎樣才能拍出好照片，突然加入了關關的無厘頭亂入，不僅動作指導、還要求吳慷仁合唱，搞笑氣氛連攝影師都快拍不下去！





▲YouTuber關關探班吳慷仁廣告拍攝工作。（圖／翻攝自YouTube 「關韶文 關關」）

▲ YouTuber關關也很配合置入，逗笑吳慷仁。（圖／翻攝自YouTube 「關韶文 關關」）

橡皮人傳奇 吳慷仁「微飢」處理不藏私分享





還記得去年4月時開拍的《我沒有談的那場戀愛》中吳慷仁為戲身形大變，如今隨最新為桂格燕麥飲所拍攝的廣告，吳慷仁健康有型的登場讓關關也感到驚豔。這令人不可置信的「橡皮」好身材，除了需要過人的意志力鍛鍊，吳慷仁也分享到桂格燕麥飲是他的最好幫手。為了應付拍攝工作，不但身形需要控制，也要維持健康有活力。尤其長時間工作更容易產生「微飢」，有膳食纖維，還有多種口味的桂格燕麥飲，在忙碌行程中也能迅速解決小餓問題。





在Vlog影片中超級代言人吳慷仁對燕麥飲問題有問必答，順利闖關，也分享自己喜歡口感豐富的顆粒燕麥，還推薦關關喝可以不易形成體脂肪、調節血脂的喝的燕麥，最後竟還上演兩人交杯喝下燕麥飲的爆笑畫面。





▲超級代言人吳慷仁在Vlog與關關逗趣互動。（圖／翻攝自YouTube 「關韶文 關關」）

▲超級代言人吳慷仁在Vlog與關關逗趣互動。（圖／翻攝自Youtube 「關我的事」）

桂格燕麥飲 喝出你的Shape & Style





工作忙碌時候的小餓「微飢」，就讓桂格燕麥飲來拯救你。榮獲國家健康食品雙效認證的「桂格喝的燕麥」經過動物實驗證實，不但可以幫助調節血脂、更幫助身體不易形成體脂肪。而「顆粒燕麥」含有豐富口感可以提升飽足。打敗各種小餓微飢，維持好身形！





桂格燕麥飲，健康更有認證!





桂格喝的燕麥(原味)榮獲健康食品認證

一、調節血脂功能，經動物實驗證實：

1. 有助於降低血中三酸甘油酯。

2. 有助於降低血中總膽固醇。

3. 有助於降低血中低密度脂蛋白膽固醇。





二、不易形成體脂肪功能：經動物實驗結果證實，有助於減少體脂肪之形成。



