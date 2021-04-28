台鐵挪用工程管理費搞內宣 李艷秋：能說清楚講明白嗎？
在太魯閣號重大出軌意外後，台鐵改革議題成為全民最關注焦點。對此，資深媒體人李艷秋今（28）日爆料「台鐵挪用工程管理費，養網軍搞內宣」，並分享台鐵局的回覆，回覆中坦承「整體行銷事涉工程建設宣導及政策行銷等，其經費由工程管理費及管理費用-業務宣導費項下支應」。李艷秋質疑，「被挪用的，有沒有讓太魯閣號出事的工程管理費呢？台鐵能說清楚講明白嗎？」
編輯中心/綜合報導
2021-04-28 11:40:03
李艷秋在臉書以「證實了！台鐵挪用工程管理費，養網軍搞內宣」為題發文，批評「太魯閣出軌案的49條冤魂屍骨未寒，10名傷重者仍在醫治療，交通部新舊部長燦笑交接，各用巧思以歌明志，嬉笑輕佻的態度讓人傻眼」。李艷秋感慨，「人民的願望很簡單，只希望上了台鐵能平安到家，看看台上這些人，你有信心嗎？」
李艷秋指出，「這次太魯閣悲劇事件中，最為人所詬病的就是工地管理，離譜的是慘劇後沒幾天，又發生宜蘭工務段違規施工，工人越軌被太魯閣號撞飛」。為什麼台鐵工程管理頻頻出包？李艷秋表示，接到檢舉，「台鐵連續不當挪用工程管理費，作為網軍的內宣費用」，而向台鐵查證後，台鐵承認整體行銷事涉工程建設宣導及政策行銷等，經費由工程管理費及業務宣導費兩個科目支出。
李艷秋質疑，工程管理費可以挪用嗎？「每筆工程管理費，都有一個對應的工程，可以挪用、混用、濫用嗎？台鐵為了養網軍，挪用了多少個工程的管理費呢？其中被挪用的，有沒有讓太魯閣號出事的工程管理費呢？台鐵能說清楚講明白嗎？」
李艷秋強調，「台鐵平均每個月花86萬請網軍帶風向、美形象、大內宣，卻讓國人斷了性命、碎了家庭，為什麼會認為出事沒關係，只要宣傳做得好就可以過？為什麼行政院長會為了一個失職下台的網軍頭子，千方百計高薪把他請回去？」
李艷秋最後結論，「太魯閣罹難家屬拿到起訴書後憤怒的那句問話：『台鐵的責任在哪裡？』，不只台鐵，我們還要問：這個政府的責任在哪裡？」並預告還有其他關於台鐵的檢舉函，「我們下回見」。（編輯：倪浩軒）