男開戶想學投資！整理爸「股票帳戶」臉垮 破千萬變廢紙
購買股票雖並非穩賺的投資，其波動和龐大的股價市場，仍吸引許多股迷躍躍欲試。近日，就有一名股票新手網友表示，自己因為最近開戶要學投資，順便幫老爸整理股票帳戶，結果卻看到老爸自己買的股票都已經下市也沒有拋售，昔日市價千萬的股票瞬間成廢紙，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-04-28 11:56:51
原PO在「Dcard」貼文指出「真的不是每支股票都像台積電一樣！放久了反而會上升回來，我爸他以前有在玩股票，但後來忘了自己買了什麼，直到最近我開戶開始學投資，幫他整理一下才發現有隻股票已經變成壁紙了.....不查還好，一查心情更糟」。
原PO表示「經過查詢的資料顯示，這支股票在民國72年的時候，正巧碰到台灣經濟起飛，股價一路飆漲，到82年的時候已經到達660元一股，但現在這支股票已經下市了，根本不能市場交易......所以各位啊！有獲利時不要太貪，該賣就賣吧，錢進了口袋才是真的！」
貼文一出，網友紛紛回應「不能怪你爸，以前都是紙本股票，會忘記很正常」、「以前都是人工下單，沒有APP！看庫存還要去刷存摺咧，會忘記也正常」、「看截圖試算，你爸持有16張左右，換算下來660元賣出的話，破千萬＝＝」、「沒事，小弟初入股票菜鳥亂買，一放也是放到下市還不知道，現虧兩萬當繳學費」、「沒事的，我爸還有2隻股票已經下市了呢！損益也是南部一棟全新的透天厝！」
最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：張嘉哲）