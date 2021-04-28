私立高中爽上牙醫系！「入學方法」曝光　台大生不爽開戰

▲醫護染疫事件持續擴大，甚至已延燒到社區，而搭上今年學測國寫題目「如果我有一座新冰箱」，急診醫師謝宗學也寫了一篇抗疫神文。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲一名台大生網友發現有私立高中的學生學測指考45級分就錄取牙醫系，讓人感到不可思議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-04-28 12:19:59

每年到了這個時候，就是高三學生考完學測之後準備面試大學的階段，而現在入學的管道多元，有透過申請、也有以在學成績申請的繁星計畫等等。不過，近日就有一名台大的網友查了某間大學的牙醫系放榜名單，卻發現有高三學生申請門檻較低的大學是備取，但牙醫系卻正取，令他感到詫異，貼文引發熱議。

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該名台大學生在「Dcard」貼文指出「查了一下繁星交叉放榜的的榜單，結果看到有人45級分就上牙醫系，很多考生從高雄大學法律系、長庚醫管、亞洲語聽、逢甲化工、東吳法律、逢甲資工，透過繁星搖身一變都洗上牙醫了，大家怎麼看」。

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▲一名台大生網友發現有私立高中的學生學測指考45級分就錄取牙醫系，且申請門檻較低的學校是備取，但牙醫系卻是正取。（圖／取自Dcard ）
貼文一出，網友紛紛回應「至少人家透過正常管道啊，高中可以選社區高中讀啊，總比走後門好」、「反正讀不下去自然會被淘汰，估計剛好大一就被21退學了，我覺得繁星沒不好，照顧偏鄉學校也是好事」、「沒必要扭曲成這樣吧，高中學霸的人上了大學也可能很爛」、「人家有本事校內1％啊，難不成你以後看牙醫還要問人家入學方式喔，管很多欸笑死」。

不過，也有不少台大、頂大學生出面表示「這樣真的會令人不服，PR90不到的學校能上PR99的科系跟大學，當那些上補習班的人是在努力啥的？又不是他們學測成績最少可以上台清交的熱門科系，這樣至少比較沒話說，重點是45級分有什麼資格上」、「之前就有在考慮與其待重考班，不如填個底層社區高中，三年後穩上醫牙，繁星漏洞百出」、「繁星名額近幾年真的開太多＝＝很多人成績根本完全碰不到頂大都上了，反觀那些拼死拼活差一兩級分就滿分的，用申請一直飲恨」。（編輯：張嘉哲）

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