中市學童用餐安全　藍營議員提案修正午餐自治條例

國民黨台中市議員李中今(28)日邀集黃馨慧、陳政顯等議員共同提案，修訂「臺中市學校午餐自治條例」，將要求台中市所轄高中職、國中、國小、幼兒園等各級學校，提供午餐時不得再使用各式肉類加工品，要讓學童與家長不必擔心在學校用餐時吃到含萊克多巴胺成分的餐點，充分落實吃食物不吃食品的理念。
記者柳榮俊/台中報導
2021-04-28 13:24:54
李中表示，自從中央政府開放含萊克多巴胺成分的豬肉相關商品進口後，市面上的餐廳與小吃店紛紛標示只使用台灣豬，但進口儀表板卻仍有兩萬多公噸的各式進口豬肉量，顯然這些進口豬肉與內臟都流向加工再製品。
李中指出，現在源頭並未提供充分標示資訊，抽驗機制也只能事後補救，市面常見的熱狗、鑫鑫腸、香腸、肉鬆等豬肉加工品，都是學童最愛的食物品類，也常出現在學校的營養午餐菜單中，為了避免讓學童的飲食存在誤食x萊克多巴胺風險，因此他提案修正臺中市學校午餐自治條例。
國民黨市議員黃馨慧、陳政顯、陳文政、張廖乃綸、張瀞分、黃仁、李麗華、李榮鴻、羅永珍、張彥彤、吳瓊華、劉士州等議員也相當贊同，共同加入提案連署，要為臺中市的學童用餐提供一個更安全、健康的環境，也充分落實吃食物不吃食品的理念。