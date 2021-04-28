NBA／被當軟柿子？閃電俠：金塊首輪挑勇士最好打

熱火「閃電俠」Dwyane Wade
▲熱火「閃電俠」Dwyane Wade。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-04-28 13:32:41

隨著NBA季後賽即將到來，許多節目也開始討論首輪的對戰組合，今年西區戰局紛亂，每一隊都不好惹，不過傳奇球星、現任TNT球評的「閃電俠」Dwyane Wade認為，如果要選一隊，那他寧可在首輪對上勇士。

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在2015-2019年期間，勇士王朝連續5年拿下西區冠軍，其中3年捧起了奧布萊恩金盃。不過今非昔比，現在毫無疑問是球隊的低谷，本季就算能闖進季後賽，爭冠機會也不大。

在今天慘輸給達拉斯獨行俠30分後，剛成為爵士股東的Wade表示，現在西區每一隊都會希望首輪打勇士，「Stpehen Curry很強，但沒有Klay Thompson——雖然有Draymond Green幫忙——他們很拼，但畢竟沒有足夠的武器。我認為誰也不想面對一個能砍下50分的超級球星，但這是西區，如果一定要選一隊的話，我選勇士，因為他們受傷病困擾。」

不過事實上若從陣型來看，勇士打金塊一向打得不錯，畢竟他們擁有頂級擋拆錯位攻擊機器Curry，並且雙方在本季例行賽的最近兩次交手都由灣區獲勝。值得一提的是，金塊在最近7戰中贏了6場，唯一一敗就是勇士給的。

而身為湖人名宿，「大鯊魚」Shaquille O'Neal則是為衛冕軍挑了丹佛金塊，因為他認為在少了主控Jamal Murray之後，金塊可能是最好對付的，不過他肯定了Michael Porter Jr.的表現，直言他很像另一個Thompson。

至於WNBA名將「女飛人」Candace Parker則是覺得，幾乎注定以下半區種子打首輪季後賽的獨行俠，遇上洛杉磯快艇應該會比較好，畢竟去年雙方在季後賽交鋒，達拉斯打得很有競爭力，雖以2:4輸掉系列賽，但給予快艇很大威脅。

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