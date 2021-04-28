NBA／被當軟柿子？閃電俠：金塊首輪挑勇士最好打

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在今天慘輸給達拉斯獨行俠30分後，剛成為爵士股東的Wade表示，現在西區每一隊都會希望首輪打勇士，「Stpehen Curry很強，但沒有Klay Thompson——雖然有Draymond Green幫忙——他們很拼，但畢竟沒有足夠的武器。我認為誰也不想面對一個能砍下50分的超級球星，但這是西區，如果一定要選一隊的話，我選勇士，因為他們受傷病困擾。」
不過事實上若從陣型來看，勇士打金塊一向打得不錯，畢竟他們擁有頂級擋拆錯位攻擊機器Curry，並且雙方在本季例行賽的最近兩次交手都由灣區獲勝。值得一提的是，金塊在最近7戰中贏了6場，唯一一敗就是勇士給的。
而身為湖人名宿，「大鯊魚」Shaquille O'Neal則是為衛冕軍挑了丹佛金塊，因為他認為在少了主控Jamal Murray之後，金塊可能是最好對付的，不過他肯定了Michael Porter Jr.的表現，直言他很像另一個Thompson。
至於WNBA名將「女飛人」Candace Parker則是覺得，幾乎注定以下半區種子打首輪季後賽的獨行俠，遇上洛杉磯快艇應該會比較好，畢竟去年雙方在季後賽交鋒，達拉斯打得很有競爭力，雖以2:4輸掉系列賽，但給予快艇很大威脅。