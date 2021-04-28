《路上觀察學院》回歸！「下架元兇」讓眾驚喊：根本殺手
臉書社團《路上觀察學院》在昨（27）日無預警下架，管理員只能創建「路上觀察學院（暫）」新社團，不過《路上觀察學院》在稍早正式回歸，管理員發文表達感謝，新社團也暫時封存。對此，也有網友PO出下架的原因，其實是一張照片，讓人看了相當傻眼。
編輯中心/綜合報導
2021-04-28 14:19:20
《路上觀察學院》擁有33萬社員，許多網友會投稿分享在生活周遭發現的有趣畫面，搭配簡單的「路上觀察」文案介紹吸引討論，但日前卻遭官方無預警下架，搜尋僅出現「目前無法提供此內容」的字樣。管理員也出面創立新的代替社團，無奈表示「又被祖了，咱們頂著用先」，這也讓網友們忍不住直呼「社團瞬間消失，連什麼原因都不知道，真想罵髒話」。
沒想到在稍早之前，《路上觀察學院》已重新復活上線，管理員也封存了替代新社團並強調「感謝各方的努力」，但究竟是什麼原因讓社團滅團？對此，就有網友貼出一張照片，只見線桿上的紙條竟寫著「中國近了」，他接著解釋自己才剛加入「路觀」，沒想到發了該照片，結果幾個小時後「整個社團就被祖了」。
許多網友也紛紛回應，「終於抓到兇手」、「罪魁禍首4ni」、「為什麼你要抹滅我的樂趣來源？」、「所以你又要害社團被祖一次嗎」、「剛加入就滅團，殺手級啊」、「PO哪個肯定不會有好下場」、「拜託！別又來」。（編輯：許智超）