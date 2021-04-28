中市美樂地公園計畫　議員：市民期待落差甚大

中市美樂地公園計畫　議員：市民期待落差甚大
▲美樂地公園計畫，議員認為呈現出來的成績與市民期待落差甚大(圖／柳榮俊攝2021.4.28)

記者柳榮俊/台中報導

2021-04-28 16:04:44

台中市議會今(28)日進行推美樂地公園計畫專案報告，市府打造共融公園與陽光公廁，已新闢及改善109座共融公園及290處附設兒童遊戲場，民眾滿意度近9成。但議員認為，呈現出來的成績與市民期待落差甚大，公園的規劃設計應因地制宜，按照每一個公園的特色及居民需求，擴大公民參與，納入使用者意見，不能都一個樣。

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議員謝明源說，過程資訊不夠公開，設計不夠透明，同時零參與，沒有邀請當地里長，家長，社區居民，甚至小孩子一同來參加溝通，所以打造出來是一個不適合社區的公園遊戲場，他要求應有屬於身障小朋友專屬的遊戲場。

謝明源指出，依據一群家長所組成的関心遊戲埸許願池的社團，她們所作的民調評比，滿分是5分，但認為環境友善度2.78分，遊具挑戰度2.19分，遊戲豐富度2.42分，不管是改造前後，仍然大致相同，因此謝明源要求市府應要加強檢討改進，不要只作大而不當，華而不實的遊戲場公園。

陳淑華議員表示，公園的規劃設計應因地制宜，按照每一個公園的特色及居民需求，擴大公民參與，納入使用者意見。公園的規劃不能夠想到哪裡做到哪裡，應做整體的規劃，不是花大錢，卻沒有落實友善共融的精神，否則就成了另外一種罐頭公園。

陳淑華說，依據台中遊戲場許願池公民團體評比，前五名最廢公園有4個都在西屯區，分別是西大墩、世斌、何厝、青海公園，其中的世斌公園，盧秀燕還前往動工美樂地計畫，而設施遭民眾批設計不良。

議員邱素貞支持「美樂地」計畫，積極改善老舊公園，打造優質友善的公園設施。她說，共融公園各項遊具，吸引小朋友，但長輩體健設施也不要減少。

議員楊正中認為，美樂地公園計畫是好事變壞事，希望建設局在加速推動的同時，不忘傾聽民意，別讓公聽會流於形式。

▲議員楊正中認為，美樂地公園計畫是好事變壞事，希望建設局推動時，不忘傾聽民意(圖／柳榮俊攝2021.4.28)
▲議員楊正中認為，美樂地公園計畫是好事變壞事，希望建設局推動時，不忘傾聽民意(圖／柳榮俊攝2021.4.28)
 

楊正中說，近期收到許多民眾的回饋卻是「改造後的公園不好玩、還很落漆」，甚至在台中市家長評比的「最廢公園」中，西屯區就有四座公園榜上有名；他到現場一看也直搖頭，認為美樂地計畫真是從好事變壞事。

議員賴佳微表示，近期有孩子的民眾就反應，帶小朋友去台中的中央公園，小孩子一開始滿是期待，到現場卻都興致缺缺。不但偌大的公園草地光禿，體驗設施時好時壞不知何時開放。更有一些地方就是荒土一片，明明如市府所說的沙漠風格，但卻沒有沙可以給孩子玩樂。

建設局長陳大田表示，市長盧秀燕上任後積極推動「台中美樂地」計畫，打造共融公園與兒童遊戲場；為傾聽民意，建設局規劃時均進行地方訪談、召開工作坊了解需求，設計階段並邀請專家學者、景觀總顧問與相關NGO團體參與審查，在有限經費下兼顧樂齡、兒童不同年齡族群需求。

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