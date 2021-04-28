美私校稱打Covid疫苗有害他人　禁接種教師返校

▲歐洲聯盟執行委員會表示，歐盟已基於疫苗交付不足，對英國大藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）採取法律行動。阿斯特捷利康回應說，歐盟的行動「沒有法律依據」。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國佛羅里達州森特納學院禁止已接種新冠疫苗的教師回到學校，聲稱接種者會傳播有害物質。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-04-28 18:13:03

（中央社邁阿密27日綜合外電報導）美國佛羅里達州森特納學院禁止已接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的教師回到學校和學生接觸，聲稱施打疫苗者會傳播有害物質給他人，許多專家駁斥這項不實說法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
法新社報導，就在美國大力推動疫苗覆蓋率之際，批評人士引用私立森特納學院（Centner Academy）此舉作為假消息危害公眾的特別顯著例子。

這所學院的創辦人之一森特納（Leila Centner）昨天在給家長的一封電子郵件中寫道，接種疫苗的人，「身上可能會傳播某些東西」，恐對他人造成傷害，特別是生殖系統、生育能力、以及婦女和兒童的正常成長和發育。

森特納學院承認，這種說法「先前沒有而且尚未經過研究」。該校還促請尚未接種疫苗的教職員，等到學年結束再接種；宣稱他們甚至應延後到「進一步研究結果出爐為止，以確定這種實驗藥物對於未接種者是否會產生影響」。

一直在社群媒體上流傳的這個不實說法，先前已遭專家和實事求是者駁斥。

加拿大西門菲莎大學（Simon Fraser University）分子免疫學專家史考特（Jamie Scott）說：「沒有證據顯示，疫苗會使人體散發出新型冠狀病毒。事實上這是不可能的，因為所有疫苗只會使人體細胞產生棘蛋白，而無其他病毒成份，所以疫苗不可能會促進生成病毒。」

美國衛生監管機關與世界衛生組織（WHO）已指出，目前在美國緊急使用的3款疫苗安全且有效。

根據官網，2018年創立的森特納學院約有300名學生，中學一年學費約3萬美元（約新台幣83.7萬元）。森特納和曾經營電子道路收費系統事業的丈夫共同創辦這所學校。

根據率先披露這則校方給家長電郵的「紐約時報」，他們夫婦在川普（Donald Trump）競選連任時，曾慷慨捐助經費。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1100428

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答
你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答

PK擂台

有望參選？您會支持韓國瑜出來競選7月國民黨黨主席嗎？

支持
不支持
45.31%54.69%
2021-04-28-2021-05-01

這次的五一勞動連假您會出去玩嗎？

不會
34.78%65.22%
2021-04-28-2021-04-30

機師多人染疫，您覺得華航機師接種疫苗速度會不會太慢？

會，太慢了
不會，不會太慢
45.56%54.44%
2021-04-26-2021-04-29
即時
推薦閱讀