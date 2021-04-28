南市府鼓勵使用再生水　避免進入供5停2階段

我是廣告 請繼續往下閱讀
田玲瑚說，黃市長感謝業者共體時艱，特別要求市府跨局處應整合起來，協助業者載運再生水作為替代，協調工務局、環保局、消防局出動水車協助，水車的費用由政府負擔。此外，黃市長也指示財稅局主動輔導受影響營業店家申請減徵房屋稅，減輕房屋稅負擔。
田玲瑚指出，受到影響的勞工，黃市長也指示勞工局應保障減班休息勞工的權益，減工期間薪水不得低於基本工資新台幣24000元；減班休息的勞工朋友，可依「充電再出發訓練計畫申請補助，訓練津貼新台幣160元/小時(每月最高120小時)；而「安心就業計畫」亦提供勞工申請相關薪資差額補助之管道。
除了節流之外，市府也積極開源，台南公私部門「動起來」，積極使用回收水作為洗掃街道、澆灌行道樹和非人體接觸的各類用水，每日使用回收水約6000噸，除了每日進減少動用自來水，達到「多省水」目標。
此外，市府也積極開源找水，有三大方向：1.南科用水部分:台南有六座水資源中心，每日生產16,800噸的回收水。永康再生水廠則日產2,500噸,將逐步上升到每日8千噸,供應南科製程用水；2.廠商用水部分：市府盤點出19口抗早井，每日3萬噸地下水26口農業水井，每日4.1萬噸地下水供廠商取用；3.民生用水部分，從數十處大型工地挑出3處工程用地下水，經過RO濾水後符合民生用水標準，可每日1,330噸注入自來水管線。
田玲瑚強調，請業者配合限水、鼓勵業者使用再生水替代，是為了廣大民生用水，儘量避免進入供5停2階段。市府目前正積極推動「開源」、「節流」方案，期待全民共體時艱，以解燃眉之急，也期待早日天降甘霖，天助自助，解決水庫拉緊報的危機。
新聞來源為Newtalk 新頭殼