特企／「久年銀座」引領大安區健康建築新標準

「最美的建築，應該要建築在時間之上，時間會給出一切答案。」這是被譽為「現代建築的最後大師」並享譽世界的華裔建築大師-貝聿銘終其輝煌一生，所說出的建築精髓與真理。如同系出「久年營造」的「久年置地」，也深





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深體會建築不僅是百年事業，更是展現大地藝術與城市發展的有機體，因此從選地開始到建築設計、建築結構、工法美學、空間設計及國家級耐震、綠建築標章…等，都以貼近住戶需求、向時代交卷的最高標準奮進，開創建築新高峰。





「久年營造」在台灣工程領域已深耕超過三十年，從與台灣共創經濟奇蹟的公共工程、高端商辦、高科技廠房、美術館到以工藝打造新居住美學的住宅社區，每一步路的前進、每一階段的跨越，都是淬鍊建築生命的歷史記錄！





當建築全球化時代崛起，『久年營造』發現追求精準理性的工程營造，與講究美學的建設體系，需擁有獨立發揮空間，因此2018年創立「久年置地」，與「久年營造」進入專業分工、無縫接軌的模式，為久年機構創造感性建築與理性工程同步發展的建築新里程！





「久年置地」更以「久年營造」施工品質為基底，實現『只選都心好地段、只蓋經典好建築』的終極目標!「久年置地」面對後防疫時代，堅信最奢華的居所，也應該是身心靈最舒適平衡的居家空間。因此最近在師大、青田街生活圈、大安森林公園旁推出的「久年銀座」，除了在外觀上以天然崗石、玻璃、金屬銀絲，搭配白色石材框架的時尚元素，為人文青田街增添一座展現東西交融的銀座風格、印象派新建築，15坪、27坪、42坪，絕版訂製的高機能菁品宅之外，更以達到WHO聯合國世界衛生組織對健康的定義: 「生理、心理及人際交流、幸福安適的狀態」而前瞻導入以人為本，以醫藥科學、健康科學及行為科學為核心，關懷居住空間的WELL v2銀級國際認證，針對空氣、水、營養、光、運動、熱舒適、聲學、材料、精神及社區等十大認證標準而設計，這是「久年銀座」對健康環境追求、對時代承諾的建築新目標!





「久年置地」郭彥君總經理，針對「久年銀座」這幢位於台北市大安區黃金地段上的健康建築，期待建立以人為本，健康寓所的居住新標準。



