P聯盟／喬登致勝三分！領航猿連2戰奇蹟逆轉　取得聽牌

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而首節這兩位也的確展現強烈衝擊籃下的欲望，開賽連取5分，不過領航猿喬登也很快進入狀況、連飆3顆三分，一度反超比數；該節尾聲錢肯尼遠投近切都得手，帶領球隊打出一波7:0的小高潮重新拿回領先，領航猿靠張耕淯壓錶的二次進攻，該節戰罷以23:24僅落後1分。
次節領航猿依舊打得相當頑強，夢想家杰倫數次精彩切入幫助球隊維持優勢，但領航猿在戴維斯上場固守禁區後，始終緊咬比數，主場軍靠三大主將杰倫、希克斯和楊敬敏各得11分，兩節打完以48:43領先。
易籃再戰後，夢想家10:3的攻勢，首度將領先擴大到雙位數，上半場投進9顆三分球的領航猿此時手感有些冷卻，該節只得9分，讓對手趁著幾波亂戰擴大優勢，三節戰罷以67:57持續拉開分數。
末節喬丹投進兩顆三分，接著張耕淯完成三分打，客隊一波9:0的反擊重新回到比賽之中，夢想家靠著杰倫高難度跳投止血，但這時領李德威惡意犯規，施晉堯兩罰命中後，雙方只剩3分差，戴維斯再完成三分打，追平比分。
之後，關達祐切入上籃讓領航猿超前比數，不過楊敬敏隨後也擺進兩分，接著比賽進入到白熱化，終場前兩分鐘領航猿取得1分領先，不過希克斯兩罰俱中讓夢想家重新領先。施晉堯、楊敬敏各進1球。
領航猿最後一波攻勢，喬登孤注一擲在有人對位下出手三分球，結果球應聲入網，讓全場球迷鴉雀無聲，夢想家之後的反攻發生失誤，領航猿在最後7.3秒領先2分，並持有球權。接著施晉堯兩罰一中，接著沃克三分未能投進，比數凍結在79:82。
夢想家雙洋將杰倫和希克斯這場比賽都繳出「雙十」數據，前者18分、12籃板，後者21分、19籃板，本土一哥楊敬敏得到19分。
連兩戰在末節成為夢想家惡夢的戴維斯，今天得到12分、12籃板，致勝功臣喬登投進6顆三分球，砍下23分，施晉堯14分、張耕淯11分。