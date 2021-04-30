搭客運見「路佳」乘客超困惑！通勤族曝正解：一堆人搞錯

台灣大眾運輸工具相當發達，南來北往搭乘高鐵、客運或火車十分常見，其中客運比起其他交通方式更容易與司機見到面，因此上車投幣刷卡、詢問站別等等也非常方便。不過日前有乘客發現搭乘客運時發現，刷卡機上頭除了顯示該站別與下一站位置外，司機又貼了張紙條寫著「路佳」，不知情的乘客還以為自己搭錯車，文章曝光後掀起熱議。

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這名網友在臉書社團《路上觀察學院》貼出這張照片，解釋自己曾搭乘這班客運，只見車上的刷卡機與一般公車、客運上的刷卡機不太相同，除了上半部螢幕顯示本站位置、下站站別與日期外，下方卻貼了張大大的黃色字條，上頭寫著「路佳」乍看之下令人滿頭問號，不過往下看才發現司機在下方貼心的註明「（刷這裡）」。

▲原PO貼出先前搭客運拍下的畫面，「路佳」兩字讓不少網友腦袋瞬間打結。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

原來這是司機擔心民眾搭車時不知道要在哪刷卡，特別用「台灣國語」發音來提醒長輩要在該處刷卡。而雲林台西客運該名司機也在這篇貼文下方解釋，這其實已經行之有年了，「我們公司竟然覺得有特色，索性印一堆，叫司機每台車都要貼上去」。

照片曝光後，不少網友也跟著腦袋稍微打結，這才明白「路佳」的意思，更有許多通勤族解釋曾看過許多民眾上車拿著儲值卡往往直接朝著上方螢幕「逼下去」，卻不知道該朝下方感應區擺放卡片，「真的超多人刷螢幕，最尷尬是後面一堆人等上車」、「偶真的有貼螢幕刷過」、「搭台西客運都知道的，第一次看到笑死」、「真的常看到很多長輩會路上面，一直路不過」。

事實上，根據g0v零時政府提供的《iTaigi台語辭典》「鑢遮（lù tsia」才是正確用字，不過為了方便民眾辨識才會選用「路佳」兩字，下方也直接標明上下車刷卡的位置「刷這邊」。（編輯：楊智傑）