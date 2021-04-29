多家中媒被列外國使團　美國務卿：因協助北京造謠

美國去年開始加強對中國官方媒體的審查，並將多家中國媒體列為「外國使團」，未來在美經營將面臨更嚴格的審核，引起北京不滿，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)近日在一場會議中提到，美國此舉並不是「封禁」中國官媒，而是為了幫助大眾了解真相，知道究竟是誰在支付這些中國官媒的薪水。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-29 10:03:48
根據《美國之音》報導，去年有多家中國國家和地方媒體在美國的運營部門，被認定為外國使團，包括新華社、中國環球電視網、中新社等，遭北京批評美國對言論自由實施雙重標準。布林肯已過週三在參加一場會議時表示，中國政府對這些媒體擁有控制權，導致它們只專注於推進北京的全球宣傳，有時還致力於造謠。
布林肯聲稱：「我們採取措施，確保公眾知道究竟是誰支付它們的薪水，它們的社論、評論傳達的是中國政府和中國共產黨的意見。我們這樣做的益處是確保透明度，而不是干涉這些媒體以及它們報導和選擇話題的能力，無論它們對美國政府或其它什麼事情有多挑剔。我們並沒有禁止這些國家控制的媒體，這些媒體仍繼續在這裡營運。」
布林肯還提到，真正令美國和盟邦擔憂的是，北京通過官媒在海外進行宣傳和造謠，以干涉或破壞民主，而美國要做的就是與盟邦共同努力，確立全球民主願景，努力增強抵禦威脅的能力，並揭露來自任何地方的惡意活動，並說：「你們都知道，中國是世界上信息自由空間最少的國家之一。」
最後，布林肯強調，美國的目的不是遏止中國，而是要維護美國數十年來投入巨大努力建立的國際秩序，這對包括中國在內的各國都有好處，所以當這個秩序受到挑戰時，美國也會站出來捍衛它，而不是因為美國要反對或試圖阻止提出質疑的國家。