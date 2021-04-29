印度新郎確診！硬穿「防護衣」辦婚禮 網轟：不能延期嗎
印度新一波新冠疫情持續升溫，28日新增確診破36萬人再創新高，累積病亡人數也已超過20萬。研究顯示，印度第二波疫情的傳播，比首波疫情還要快。印度疫情急遽惡化，獲得全球高度關注，但在此同時，卻傳出當地中央邦（Madhya Pradesh）一位新郎，在得知自己確診新冠肺炎後仍堅持穿防護衣舉辦婚禮，引發網友砲轟，直呼「為什麼不能延期？」
編輯中心/綜合報導
2021-04-29 11:51:08
綜合外媒報導，印度中央邦拉特蘭縣（Ratlam）一對新人，日前全副武裝穿著整套防護衣舉行婚禮，原因是新郎一週前剛確診新冠肺炎。其實當地政府官員本來是要阻止新郎如期舉行婚禮，但家屬表達強烈照常結婚的意願，還用「長輩身體狀況很差，恐怕不能再等」當理由。
最終當地官員妥協，在現場派員監督，要求婚禮所有人員都必須穿上防護裝，且要求男女雙方的邀請賓客必須在10人以內，以避免病毒傳播。
但婚禮的消息被曝光後，仍然引發網友的不解和批評，畢竟在印度疫情急遽失控的情況下，實在看不出染疫新郎堅持舉辦婚禮的必要性，網友紛紛留言回覆說，「到底是在急什麼」、「就不能延期嗎」、「應該直接逮捕了吧」、「難怪印度疫情這麼嚴重」、「允許他們結婚的政府官員也有問題吧」。（編輯：倪浩軒）
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