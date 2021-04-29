印度新郎確診！硬穿「防護衣」辦婚禮　網轟：不能延期嗎

▲印度一位新郎被檢查出確診新冠肺炎後，仍堅持穿防護衣舉行婚禮，引發網友砲轟。（圖／翻攝自「Asian News International」的推特）
▲印度一位新郎被檢查出確診新冠肺炎後，仍堅持穿防護衣舉行婚禮，引發網友砲轟。（圖／翻攝自「Asian News International」的推特）

編輯中心/綜合報導

2021-04-29 11:51:08

印度新一波新冠疫情持續升溫，28日新增確診破36萬人再創新高，累積病亡人數也已超過20萬。研究顯示，印度第二波疫情的傳播，比首波疫情還要快。印度疫情急遽惡化，獲得全球高度關注，但在此同時，卻傳出當地中央邦（Madhya Pradesh）一位新郎，在得知自己確診新冠肺炎後仍堅持穿防護衣舉辦婚禮，引發網友砲轟，直呼「為什麼不能延期？」

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綜合外媒報導，印度中央邦拉特蘭縣（Ratlam）一對新人，日前全副武裝穿著整套防護衣舉行婚禮，原因是新郎一週前剛確診新冠肺炎。其實當地政府官員本來是要阻止新郎如期舉行婚禮，但家屬表達強烈照常結婚的意願，還用「長輩身體狀況很差，恐怕不能再等」當理由。

最終當地官員妥協，在現場派員監督，要求婚禮所有人員都必須穿上防護裝，且要求男女雙方的邀請賓客必須在10人以內，以避免病毒傳播。

▲印度新一波疫情持續升溫，外界擔心後續恐還有更大的爆發。圖為工作人員忙著處理病逝者遺體。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度新一波疫情持續升溫，外界擔心後續恐還有更大的爆發。圖為工作人員忙著處理病逝者遺體。（圖／美聯社／達志影像）
但婚禮的消息被曝光後，仍然引發網友的不解和批評，畢竟在印度疫情急遽失控的情況下，實在看不出染疫新郎堅持舉辦婚禮的必要性，網友紛紛留言回覆說，「到底是在急什麼」、「就不能延期嗎」、「應該直接逮捕了吧」、「難怪印度疫情這麼嚴重」、「允許他們結婚的政府官員也有問題吧」。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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