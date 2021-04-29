想紅不必再擠破頭的年代　如何在秒變的娛樂產業殺出血路

過去，對於明星的印象都是在綜藝節目、偶像劇中大放異彩的「藝人」們，各式各樣的節目也大多圍繞在一二線藝人身上，對於素人的題材頂多是個子單元，尚未成為主流，由於僧多粥少，許多有才華的青年、少女們想發光發熱，可得爭相擠破頭，只求一個上鏡的機會。不過隨著收視習慣改變以及年輕化的趨勢，素人漸漸熬出頭，許多知名網紅、直播主應運而生，而台灣原生知名直播平台，近來更採取共生共存的策略，企圖將新世代娛樂事業推上另一層高峰。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Up直播持續為直播主鋪好新舞台，像是大嘻哈時代這樣的曝光管道，讓素人有更多機會展露頭角。（圖／品牌提供）

× ▲Up直播持續為直播主鋪好新舞台，像是大嘻哈時代這樣的曝光管道，讓素人有更多機會展露頭角。（圖／品牌提供）

面對年輕世代浪潮的來襲，傳統電視節目不再高居衛冕，Up直播執行長葉冠義表示「其實我們就是要不斷去想辦法在平台裡面創造不一樣的內容，來擴大我們的用戶層，一開始的時候，直播第一階段的用戶層以宅男為大宗，直播主也多以Show Girls為主，現在已經演變為全民直播的方式，事實上一線的平台像是Up直播，我們是UGC(User Generated Content)的平台，不是PGC（Professionally-generated Content)的平台，UGC的平台所有內容來自所有直播主，基本上在擴展長尾理論，就是讓我們直播主的類型、跟內容有更多不同展現。」





▲紅豆餅女神、閃亮亮等知名KOL 紛紛加入Up直播。（圖／品牌提供）

× ▲紅豆餅女神、閃亮亮等知名KOL 紛紛加入Up直播。（圖／品牌提供）

看出娛樂產業正在劇變，觀眾的口味不再那麼好取悅之下，葉冠義進一步提到「像這次做的大嘻哈時代、全明星運動會，這些都是我們今(2021)年度要去深耕的東西，讓觀眾可以看的東西越來越豐富，不再只有同屬性的內容」。他進一步提到，Up直播長期以來執行很多引導市場風向的創舉，像是第一個辦大型晚會盛典、電視的廣告TVC、成立直播學院等，也將持續進行整年度的「直播三部曲」，開始做異業的結合，不同的品牌互相合作，像是國外有很多手機、美妝發表會，都會找我們來合作，透過直播主或網紅開播，渲染出去的效果會大很多。





再來，持續為直播主鋪好新舞台，像是大嘻哈時代這樣的曝光管道，讓他們有更多機會展露頭角，更期許有機會讓直播主們能在VOGUE雜誌露出、以及創造更多的可能性。最後，葉冠義預告了下半年將計畫執行實境節目，他表示「直播平台其實很適合做實境節目，因為它有PK的效果在其中，所以這也是我們預計下半年會做的事情，讓大家可以更真實的即時的內容。」





「希望讓更多有才華的人發光發亮，除了在Up直播、他們個人平台也能有所成長，創造更多出路…」葉冠義意識到，如今網路工具發達的時代，需要源源不絕的新血才能創造更多元的內容，他願意扮演打造舞台的角色，創造新的機會契機，讓有想法，願意展現自我的人無後顧之憂的翱翔，讓直播產業邁向下一個里程碑。



