「宅」在台中度假超優惠　深度巡禮小旅行

受新冠肺炎疫情影響，改變旅行樣貌，台中市政府觀光旅遊局以新型態旅行「宅」度假活動，提倡在居住的城市探索鄰近的景點與行程，將「宅」的概念深入城市、體驗生活，推廣城市深度觀光。分為「宅飯店」推出平日續住優惠及在地遊客專屬優惠、「宅自然」─享受自然愜意旅遊、「宅小區」─深度感受社區生活脈絡等三大主題，吸引遊客拉長停留時間，發現臺中更多好吃好玩的地方，「宅」在台中，感受「Be AT HOME in Taichung」的魅力！





我是廣告 請繼續往下閱讀







觀光旅遊局表示，活動自4/1開跑至6/30為止，除透過規劃合中29區三天兩夜的深度特色旅遊行程，更與超過50家旅宿業者攜手合作，包含五星飯店、度假酒店、精品旅館、溫泉旅館、露營區、民宿業者等，推出「平日續住優惠」續住最低只要1元、房型免費升等，及「臺中人優惠」身分證開頭為B或L的民眾或設籍臺中市，露營區贈送生態導覽，或最低可享有5折飯店住宿優惠。











29個宅小區路線除了蒐集臺中29區各區打卡地標、特色美食與隱藏景點，更帶領旅客深度走訪臺中大街小巷及認識地方文化。首先，熱鬧精彩的的「臺中市西區」，每逢假日就會聚集許多人潮的「勤美誠品綠園道」，不僅集結各式餐廳美食、百貨商場，鄰近的「工家美術館」結合工地、展覽的複合式共享藝術空間，也是近期引起高度討論度的超夯景點。還可徒步前往以藝術、人文、創意三大主軸，聚集許多特色小店的「綠光計畫范特喜文創聚落」，及必踩景點之一的「審計新村」；若想觀賞歷史特色建築感受藝術人文氣息，可到「臺中市役所」、「道禾六藝文化館、臺中刑務所演武場」或「國立臺灣美術館」。











觀旅局也推薦南屯區小旅行，除了在「筏子溪河濱公園」有TAICHUNG的超大地標可以拍好拍滿，在色彩繽紛、充滿童趣彩繪的「彩虹眷村」，也能留下許多絕美照片。再到「Pizzeria L'Angolo角度義棧」、「山色Shanse」或「清真恩德元餃子館」等享用各式特色餐飲；想體驗午後悠閒氛圍，就到有茶飲界精品稱號的「吃茶三千」和位於「黎明新村」內老透天厝的甜點咖啡店「Fooki Coffee Roasters」；另外加碼推薦「楓樹社區誠實商店」，沒有店員，由客人自行投幣，體驗誠實商店的魅力，聆聽「誠實的聲音」。











若到台中想安排購物行程，海線梧棲區就是「MITSUI OUTLET PARK 臺中港」所在地，這裡集結各知名品牌滿足您購物需求，彩色貨櫃屋和海景摩天輪也是一大看點。另想深度探訪這純粹的小鎮文化，可前往被列為臺中市文化資產的歷史建築、無形文化資產的「大庄浩天宮」及「梧棲老街」感受百年歲月激盪的歷史雲煙；若想體驗輕鬆遊程，可安排到「頂魚寮公園」，公園裡除有可愛造型的溜滑梯引起旅客童心上前拍照；結束散策行程後，超美咖啡廳「橙黃橘綠」適合休息片刻，裝潢帶點植栽系的風格，玻璃落地窗及天花板採光十分良好，舒適的環境很適合來杯咖啡放空一下。











這個週末適逢勞動節連假，就趁此機會深度認識臺中，規劃一趟精彩豐富的區域小旅行吧！觀旅局將陸續發佈更多臺中市全區「宅小區」深度遊程！旅客可按照建議路線暢遊同一區域之外，也可依照假期長短調整行程；或組合搭配跨區遊程，自行創造出臺中的100種玩法，讓臺中宅旅行更有個人風格，更深入探訪有山、有海、有科技、有農業、有美食，多元並存的臺中，享受一場Taichung long stay。



