飯店群聚？諾富特飯店爆主管染疫！2清潔員發燒送醫

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▲華航接連爆出多名機師染疫。（圖／資料畫面）

記者劉雅文/台北報導

2021-04-29 15:02:21

華航機師染疫風暴越演越烈，今（29）天上午中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，全副武裝前進華航機組員外站過夜返台居家檢疫的諾富特飯店，根據了解，今天上午已經緊急將飯店人員共400多人，撤離到集中檢疫所和防疫旅旅館。

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根據指揮中心表示，案1120為本國籍40多歲男性，就是諾富特防疫旅館員工，個案4月17日起陸續出現咳嗽、流鼻水、食慾不振及呼吸喘等症狀，並於4月19日至4月26日間多次至診所就醫，27日至醫院就醫，收治住院隔離並採檢，於今日確診(Ct值21，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。

根據了解，這名飯店員工案1120獨居未與家人同住，已初步掌握接觸者107人，包括友人、職場接觸者及就醫接觸者等，其中4人列居家隔離、103人列自主健康管理，因應機場防疫旅館員工確診，指揮中心也將召回該旅館所有員工進行採檢，針對目前住宿於該旅館的人員，則是全數安排至集中檢疫所。

陳時中提到，目前全面清空諾富特飯店，其中共有412人移往集中檢疫所，其中有3位出現發燒直接送醫，且其中有兩位一樣是房務人員。至於案1120是否會完整公布足跡，陳時中強調，經過疫調後會公布相關足跡，但是個案重症在ICU病房，現在沒辦法講得很清楚，未來會透過其他調查相關足跡，目前掌握最主要足跡就是去過醫療院所就醫。

指揮中心發言人莊人祥也提到，針對相關飯店環境也已經做採檢，為了評估現場傳播風險，針對39處採檢，其中包含房務部門辦公室、男性更衣室、員工餐廳等。

另外針對華航相關的機組人員未來居家檢疫場所，副指揮官陳宗彥提到，目前華航已經另外接洽3個防疫旅館，接下來返台的機組人員會先去這3間旅館居家檢疫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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