超商罐裝茶都一樣？網友激推隱藏版　顛覆你的想像

喝茶對現在的人來說，並不是一件難事，而且在講求效率的現代，許多人選擇到超商速戰速決，但要喝到真正能帶有甘甜清香的好茶，更要懂挑懂喝，面對整面冰箱的茶品，是否常面臨「選擇障礙」，近來就有網友在論壇、PTT上分享一款正在促銷的高CP值好茶，不料一喝竟被隱藏的好味道快速圈粉，並表示「再也回不去了！」。





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▲有網友在ptt分享，偶然在超商角落發現茶尋味新日式綠茶，入手後意外發現「春茶添加」帶出的好味道。（圖／擷取自ptt）

× ▲有網友在ptt分享，偶然在超商角落發現茶尋味新日式綠茶，入手後意外發現「春茶添加」帶出的好味道。（圖／擷取自ptt）

▲「春茶添加」改版，引起網友紛紛熱議。（圖／擷取自Dcard）

× ▲「春茶添加」改版，引起網友紛紛熱議。（圖／擷取自Dcard）

另外，也有網友發現茶尋味換新包裝，同樣是第二件10元的促銷價，就將新日式綠茶、台灣青茶2種口味一起買回家試喝，表示「茶味不會太濃厚，有股海苔味，滿甘甜順口，不會澀澀的。」而台灣青茶「清爽、順口一樣不苦澀，還帶有淡淡的甘甜。」、「改版有人喝得出來嗎？」po文一出，引來不少人熱議。





秘密武器「春茶添加」引起討論茶好喝的秘辛

搜刮市面上各款瓶裝茶，諸多強調製程、萃取工法，且茶尋味一直以來對於工法都下足功夫， 以「溫差萃取工法」兩段式萃取茶湯，用不同溫度萃取不同茶的精華，融合出最佳風味。此次更升級添加春茶──春季限定採收的茶葉，這個時節的茶葉鮮嫩翠綠，滋味甘醇，一口就能喝到茶香與茶韻的多層次，莫怪乎引起一票網友紛紛好奇「春茶」的魔力。





▲從製茶工藝到茶葉本身上都不馬虎，新版茶尋味直挑市場瓶裝茶CP值頂峰。（圖／NOWnews攝）

× ▲從製茶工藝到茶葉本身上都不馬虎，新版茶尋味直挑市場瓶裝茶CP值頂峰。（圖／NOWnews攝）

高貴不貴的平價好滋味 超商就能滿足挑剔的品味

這次新版茶尋味從製茶工藝到茶葉本身上都不馬虎，引起不少人好奇，這樣的好茶是否會進入市場瓶裝茶的高價端，但網友發現，這款茶一樣維持在25元銅板價， CP值攻頂，可說是真真切切的隱藏版超商好茶。



