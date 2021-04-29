輕軌二階大順路段　5月2日起架圍籬施工

「高雄環狀輕軌捷運建設(第二階段)統包工程」預計110年5月2日起於鼓山區大順一路(龍勝路~博愛路)路段道路中央陸續架設施工圍籬，以進行輕軌工程，預計111年底完工通車。為維護用路人安全，請行經本路段之車輛依循交通導引人員指揮，小心駕駛並降低行車速率，以確保行車安全。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-04-29 17:08:04
高市府捷運工程局表示，該路段於道路中央架設施工圍籬進行排水箱涵改建及輕軌主體工程施工，施工順序採街廓區間圍設，第一階段圍籬預計110年5月2日開始架設龍勝路至龍德路段(不含路口)，第二階段圍籬預計110年5月20日開始往東架設龍德路至南屏路段，第三階段圍籬預計110年6月10日開始架設南屏路至博愛路段，沿線將取消路邊汽、機車停車格位，並設置汽車臨停彎與公車彎，施工期間維持雙向各一快一慢車道通行，並於各橫交道路設置工區出入口，原有公車站、人行道亦維持正常通行。
捷運工程局建議用路人可提前改道或行駛其他替代道路，避免行經施工路段，施工期間駕駛人可利用鄰近之明誠路、同盟路、十全路提早改道，以節省用路人寶貴的時間，造成諸多不便望祈諒解。施工範圍及交維佈設配置、建議改道詳細路線，詳如附圖說明。
如有任何疑問或建議，請打電話與施工單位聯繫，主辦機關：高雄市政府捷運工程局工務管理科(07)336-8333#3831；PCM（含監造）單位：台灣世曦工程顧問（股）公司(07)621-6753；統包商：中國鋼鐵（股）公司(07)791-9876， 聯絡人：簡先生(0920-758758)/吳先生(0912-519882)