防軍人成共諜！非戰時洩密　政院修法最高判18年

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現行《陸海空軍刑法》規定，現役軍人若洩漏或交付關於中華民國軍事上應秘密的文書、圖畫、消息、電磁紀錄或物品者，處3年以上10年以下有期徒刑。戰時犯者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。
修法將現役軍人洩漏或交付軍事機密者分成3個層次，包含「一般人」、「敵人或是其派遣之人」，以及「外國政府、人民、大陸地區人民、香港、澳門居民或其派遣之人」。
除原規定外，修法新增現役軍人洩漏或交付軍事機密於外國政府、人民、大陸地區人民、香港、澳門居民或其派遣之人，將處5年以上12年以下有期徒刑。戰時犯者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑。
現役軍人洩漏或交付軍事機密給敵人或其派遣之人，原處死刑或無期徒刑，這次修法則是將平時與戰時做出區隔，平時處無期徒刑或10年以上有期徒刑，戰時犯者才處死刑或無期徒刑。
《陸海空軍刑法》現行規定為與中華民國交戰或武力對峙的國家或團體，這次因應反滲透法有關「境外敵對勢力」的定義，草案增列與中華民國交戰或武力對峙的「政治實體」也是敵人。
草案新增，將尚未被核定為軍事機密，但正在報請流程中的軍事機密也納入規範，現役軍人洩漏或交付依法令報請核定為軍事機密，處7年以下有期徒刑。戰時犯者，處3年以上、10年以下有期徒刑。
若是將正在依法報請核定為軍事機密者洩漏或交付給外國政府、人民、大陸地區人民、香港、澳門居民或其派遣之人，將處3年以上10年以下有期徒刑。戰時犯者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。若是戰爭時刻洩漏機密給敵人，最重可處死刑。
另外，刺探或收集正依法報請核定的軍事機密者，處5年以下有期徒刑。戰時犯者，處1年以上7年以下有期徒刑，若是替外國政府、人民、大陸地區人民、香港、澳門居民或其派遣之人刺探或收集，處3年以上10年以下有期徒刑。戰時犯者，處5年以上12年以下有期徒刑。
這次修法無論是收集、刺探、洩漏、交付軍事機密，只要涉及絕對機密者，都加重其刑至1/2。
根據軍事機密與國防秘密種類範圍等級劃分準則，軍事機密等級區分為絕對機密、極機密與機密，三者差異是指洩漏後，足以使軍事作戰安全或利益遭受非常重大損害、重大損害或遭受損害的事項。