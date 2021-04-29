肯尼NOW星球／為何淚灑球場？許時清：想不透哪裡做不夠

▲上次許時清爆料許多林冠綸和沈欣漢兩位教練在南山的糗事，這一集要講淚灑小巨蛋原因。（圖／劉俊佑 攝）
▲上集許時清爆料許多林冠綸和沈欣漢兩位教練在南山的糗事，這一集要講淚灑小巨蛋原因。（圖／劉俊佑 攝）

運動中心/綜合報導

2021-04-29 20:00:00

NOWnews招牌籃球節目《肯尼NOW星球》本周訪問到HBL南山高中的總教練許時清，上次許時清跟肯尼哥大聊過去在南山印象深刻的回憶，包括新竹街口攻城獅林冠綸和沈欣漢兩位教練在學生時代的糗事，這一集他要來分享近幾年南山高中的小故事。

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今年HBL冠軍戰，南山高中以三分之差敗給泰山高中，比賽結束後，許時清教練在鼓勵球員時「淚灑小巨蛋」的影片引起許多迴響。許時清這次直接在節目上「真情大告白」，他說：「我會這麼難過，是因為想不透哪裡還做不夠，然後現場的氣氛真的難以控制」。

這個賽季南山奪冠失利，下個賽季勢必更加努力，陣中兩位主力宋昕澔跟吳志鍇也得承擔更大的責任。有趣的是，肯尼哥的兒子過去曾跟吳志鍇當過隊友，因此對吳志鍇有一定的了解，肯尼哥也給吳志鍇很高的評價。

另外，許時清也認為，光復高中的陳將双具備能力可以當「高中跳級生」，直接投入職業賽場。他覺得：「陳將双的球技、心理素質和場上都判斷都有超齡的表現」。

南山高中是台灣數一數二的籃球名校，非常多球員想要進入這支頂尖球隊，許時清也在節目中透露南山高中的選才標準，究竟許時清喜歡什麼類型的選手呢？4/29（四）晚間十點鎖定《肯尼NOW星球》就知道囉！（編輯：吳忠育）

 

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