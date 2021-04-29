特企／2021《臺北文創天空創意節》打破邊界大膽創造

經歷了疫情造成的劇變與停滯之後，世界正努力擺脫所有的不確定，實體邊界解封容或未見曙光，但自由奔放的創意卻可以隨時啟動，2021《臺北文創天空創意節》也特別以「解 • 邊界 ReStart」為題，自即日起至6月20日開放徵件，鼓勵新生代創作者引爆這一年來蓄積的創意能量，大膽打破創意邊界，催生出更多令人耳目一新的作品，與世界一起從心ReStart！





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為了幫助創作者更能抓住徵件主題的精神，《臺北文創天空創意節》攜手跨領域文化媒體「VERSE雜誌」，將於5月7日、5月14日在臺北文創6樓多功能Ｂ廳舉辦兩場《名家會客室》講座，分別邀請深受年輕人歡迎的跨界攝影作家蔡傑曦、插畫藝術家Johnnp；及2020《聲音的建築展》策展人梁浩軒、和知名電影劇場作曲家王希文，從不同創意領域出發，分享「解 • 邊界 ReStart」的創意思維，以及他們對後疫情時代的創意趨勢觀察和實踐心法。





從超人氣文創新星到實力派策展人 暢談「無邊界的創造力」

數位科技翻轉創意形式，越來越多創意人也不再侷限於單一創作領域，不斷嘗試跨界融合，用全新的思維開拓創意作品的無限可能。5月7日首場《名家會客室》講座，就邀請到兩位超人氣文創新星— 攝影作家蔡傑曦、插畫藝術家Johnnp，從創作者的日常靈感採集切入，暢談如何突破創意邊界、擴大職涯舒適圈、開闢更寬廣的創作路徑，希望為有志參與《臺北文創天空創意節》徵件的年輕創作者帶來更多啟發。





5月14日第二場《名家會客室》講座，則請到去年在台北展出時叫好又叫座的「聲音的建築展」策展人梁浩軒、和流行音樂與劇場影視知名的跨界音樂人王希文，攜手剖析「跨界創作者」在多元文化創意產業中的角色轉換與呈現，帶領大家深入了解如何轉譯抽象的概念，用不同的表現語言說一個好故事。





梁浩軒曾擔任2019《臺北文創天空創意節》評審，台灣新生代所展現的豐沛創意能量讓他留下深刻印象，這次再度參與《名家會客室》徵件講座，將和觀眾分享在數位時代下如何透過內容創造價值的跨界策展經驗。擁有堅強原創IP策展實力的梁浩軒表示，策展人就是造夢者，「展覽不應該只是對既有事物的整理，更讓人期待的是從展覽中反映社會與時代的揭露。」





同樣也在不斷解鎖創意邊界的王希文，近年帶領瘋戲樂工作室推出《台灣有個好萊塢》臺灣原創音樂劇，並同時擔任作曲、音樂執導和現場樂團指揮三大重任。曾多次入圍三金的王希文是台灣第一位在紐約學習正統百老匯音樂劇的作曲家，創作風格多變，更透過不同產業、不同媒介的合作激盪，為音樂創作發掘出更多面貌。王希文認為「藝術本是玩、創作是媒介」，很期待在講座上分享自己用創意轉譯這時代的變化與邊界，挖掘台灣既有的文化特色與生命的豐富經驗。





跨界攝影作家蔡傑曦畢業於台灣大學，24歲已經出版了兩本攝影散文集，溫暖的攝影風格搭配觸動人心的文字，讓他在新生代作家中獨樹一幟，在Instagram上擁有7.8萬粉絲追蹤。熱愛音樂的Johnnp則是公認的「通才插畫家」，經常應各大品牌及媒體邀請發表聯名作品，平日除了畫畫，更精研 DJ 混音技巧，結合插畫、平面攝影和動態影像等媒介，開拓出多元的創意表現形式。





2021《臺北文創天空創意節》徵件資訊

2021《臺北文創天空創意節》以「解 • 邊界 ReStart」作為徵件主題，分為「潛力新銳」和「實驗新秀」兩組，分別提供120萬、60萬元製作費、展出場地、評審諮詢指導、媒體宣傳等關鍵策展資源，徵件自即日起至6月20日截止。凡具中華民國國籍之個人或經政府核准立案之公司、法人、社團組織、學校系所等，皆可以個人或團體之名義報名參加，每人/團體至多可投2件。





為鼓勵更多青年學子勇敢圓夢，「實驗新秀組」將在決選階段為「學生團隊」保留最低20%的保障名額，希望在創意發表的路上給予學生們最大的支持與協助；另選出10組「好點子獎」各頒發5000元獎金，期待更多獨具創意的作品參與徵件。



