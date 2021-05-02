台積電公益延伸偏鄉　張淑芬助太魯閣事件「換掉噩夢」

▲在太魯閣號事件中，台積電慈善基金會協助大家「把噩夢換下來」整裝再出發。圖為台積電慈善基金會董事長張淑芬（圖／記者許家禎攝）
▲在太魯閣號事件中，台積電慈善基金會協助大家「把噩夢換下來」整裝再出發。圖為台積電慈善基金會董事長張淑芬（圖／記者許家禎攝）

記者許家禎／台北報導

2021-05-02 09:00:00

台積電慈善基金會董事長張淑芬日前現身出席記者會，談到近一年來在公益上的努力。與過去不同，原本專注於偏鄉教育，如今基金會已經延伸到「技職教育」。她說做偏鄉教育，已經從最早的恐懼，到現在導入技職越做越開心，希望有更多企業共襄盛舉。而在太魯閣號事件中，基金會協助大家「把噩夢換下來」整裝再出發。

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張淑芬指出，目前偏鄉教育三支箭，鎖定目標不只是目前常見的「多元教育」、「學科教育」，更是加上「技職教育」希望擴大偏鄉孩童對於未來的想像及探索，養成謀生的能力。像是大金空調、Happy Hair美髮、ikea家俱運組，不僅能縮減城鄉的學習資源差距，技職教育可幫助偏鄉孩子找到自身定位，並擁有可賴以維生的技能，同時也彌補企業的缺工問題。

她進一步表示，基金會與大金空調合作，邀請大金專業講師投入30個小時的培訓給予佳冬高農的學生，由基金會支付所有的培訓費，孩子參與培訓後，就以學校的冷氣做清洗保養實習，習得技能也回饋母校的冷氣清洗作業，擁有工作技能便可於鄰近家鄉的高屏地區就業，照顧原生家庭，表現優異的孩子更獲得到大金空調實習的機會，畢業後即可就職。

另外，AI教育也成為基金會偏鄉教育的重點之一，台積電智能工程中心是其中的推手，這是一群對科學實驗具有相當高度熱忱的台積志工，發揮自身優良的理工長才，開發科學實驗教案，並定期到國立清華大學進修將科學實驗帶入偏鄉學校，讓偏鄉學生可以親自動手做實驗，也激發更多學子科普學習動能。

至於大家關注的花蓮太魯閣號事故，張淑芬日前在花蓮縣社會處處長、衛生局局長及花蓮市市長的陪同下，親臨現場支持及鼓勵處理太魯閣號事故的消防隊弟兄。她說她親眼看到這些弟兄們制服上的血跡、肉末，許多人關心罹難者與受害者，然而消防弟兄們心裡的創傷也需要救治。

張淑芬說，他們的裝備衣物因為預算有限，已被磨損髒污不堪，搶救時間也有限無暇更換，讓人看了十分心疼，因此決定要幫全省各地參與當日太魯閣號事故搶救的警義消人員換新制服，每人有兩套，協助他們「把惡夢換下來」。總計有8處消防隊受益於此專案，600位消防員更換了新裝備，總共更換了1,200套救災裝備。

在這次的太魯閣號事故關懷專案，台積電預計投入約將近9,400萬的預算，同時張淑芬也在台積電i公益募捐平台中，一起號召台積員工來響應此次的關懷專案，總計將近7,300位員工參與募捐，募集約1,700萬元的善捐。另外，目前家屬最需要的是心理諮商，基金會也整合了衛福部心口司與公益夥伴亞洲大學心理系的專業資源，號召專業合格的諮商師，不管是需要諮商的事故傷者、罹難者家屬及救災人員，都可以藉由以上管道尋求協助。

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