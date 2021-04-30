小魔女DoReMi掀旋風 快閃店魔幻現身台中新光三越

陪伴七、八年級生歡度童年時光的「小魔女DoReMi」來了！小魔女20周年快閃店移師台中新光三越，帶來多樣首次曝光動畫場景與獨家限定商品，首日即掀起魔幻旋風，吸引上千民眾湧現，有人為搶購與「CSD中衛」聯名的小魔女限定口罩組，徹夜排隊搶頭香。





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▲「小魔女DoReMi」快閃店中，與中衛聯名專賣的小魔女口罩組超可愛，成了搶手貨。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.30)

× ▲「小魔女DoReMi」快閃店中，與中衛聯名專賣的小魔女口罩組超可愛，成了搶手貨。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.30)

「小魔女DoReMi」自1999年開播至今屆滿20周年，七、八年級生對那句咒語「霹靂卡霹靂拉拉，波波力那貝貝魯多」朗朗上口，是童年最歡樂記憶。為歡慶小魔女20周年，為期一個月的快閃店，重現許多經典場景，有第一季魔法堂、小花溫室花園、老頭阿迪一比一公仔及魔女青蛙村。最吸睛的是高達250公分的魔女莉卡大氣珠，讓人彷如置身魔女世界，流連忘返。





▲「小魔女DoReMi」 快閃店首日吸引上千人潮，排隊長龍將新光三越繞了大半圈，有人更徹夜排隊等候號碼牌。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.30)

× ▲「小魔女DoReMi」 快閃店首日吸引上千人潮，排隊長龍將新光三越繞了大半圈，有人更徹夜排隊等候號碼牌。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.30)

小魔女擁有百萬粉絲，超高人氣讓快閃店開張第一天就湧入大批人潮，長長人龍繞了新光三越大半圈。由於疫情期間，新光三越台中店防疫不鬆懈，每天總量管制1650人，每場限定150人。首日有人徹夜排隊搶頭香；有人拿不到號碼牌，只好敗興重新排隊，等待第二天入場。





▲「小魔女DoReMi」快閃店帶來許多獨家曝光場景，各個超可愛，引來粉絲搶拍。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.30)

× ▲「小魔女DoReMi」快閃店帶來許多獨家曝光場景，各個超可愛，引來粉絲搶拍。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.30)

此次快閃店帶來不少超搶手限定商品，還有量身打造的台中店專屬活動，免費入場參觀，活動至5月31日結束。限定商品有與「CSD中衛」聯名的小魔女成人口罩組，「中華郵政」限定的小魔女郵票組，還有與「貓咪吐司」合作的DoReMi貓型生吐司等，全是超強跨界合作的夢幻逸品，光看就讓人少女心噴發。





▲「小魔女DoReMi 快閃店魔幻現身台中新光三越，讓人彷如置身魔女世界。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.30)