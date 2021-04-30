印度疫情危機　美警告公民速離開

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美國大使館警告，取得各種醫療照護的管道逐漸受到嚴格限制。
美國國務院將全球旅行安全分為4級，印度列為最嚴重的第4級「請勿前往」。
英國廣播公司（BBC）報導，印度致命的第2波疫情從大城市蔓延到小城鎮。
●美國示警
國務院在公告中表示，美國公民「勿前往印度旅行，或在安全條件下儘快離開」。
「想離開印度的美國公民，應利用目前可行的商業交通工具。」
國務院又說，有些美國公民通報，由於醫院已沒空間，他們就醫被拒。
白宮表示，美國正重新調整阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗製造所需的原物料訂單，好讓印度能夠生產2000多萬劑疫苗自用。
美國也將運送逾1億美元的物資到印度，包括首次航班運送近100萬份快篩試劑。
●印度近況
印度各地醫院已經不堪負荷，氧氣供應告急，且火葬場24小時不停地運作。
印度29日計有3645人染疫病亡，是目前為止單日最高死亡人數，不過一般認為實際人數可能更多。
雖然如此，西孟加拉省（West Bengal）選舉最後階段投票一直在進行。在投票所外，選民大排長龍，令人擔心病毒進一步擴散。
西孟加拉省28日新增確診1萬7000人創單日新高，專家憂心這裡會是下一個疫情重災區。
西孟加拉省先前已經進行7個階段的投票。印度總理莫迪（Narendra Modi）陣營在少數幾個省未握有多數議席，西孟加拉省是其中之一。
莫迪曾被批評不顧疫情開始蔓延全國，還持續在當地舉行多次集會造勢。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1100430