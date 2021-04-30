印度疫情危機　美警告公民速離開

▲印度正在力抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫災，美國國務院發出最高等級旅行警示，建議美國公民儘快離開印度，也不要前往旅行。圖為印度新冠死者遺體被送去焚化。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度正在力抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫災，美國國務院發出最高等級旅行警示，建議美國公民儘快離開印度，也不要前往旅行。圖為印度新冠死者遺體被送去焚化。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-04-30 11:22:59

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）印度正在力抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫災，美國國務院發出最高等級旅行警示，建議美國公民儘快離開印度，也不要前往旅行。

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印度29日通報新增37萬9257人染疫，這是全世界最多的單日確診人數。印度累計死亡病例在28日正式超過20萬人，但專家認為實際數字可能高了許多。

美國大使館警告，取得各種醫療照護的管道逐漸受到嚴格限制。

美國國務院將全球旅行安全分為4級，印度列為最嚴重的第4級「請勿前往」。

英國廣播公司（BBC）報導，印度致命的第2波疫情從大城市蔓延到小城鎮。

●美國示警

國務院在公告中表示，美國公民「勿前往印度旅行，或在安全條件下儘快離開」。

「想離開印度的美國公民，應利用目前可行的商業交通工具。」

國務院又說，有些美國公民通報，由於醫院已沒空間，他們就醫被拒。

白宮表示，美國正重新調整阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗製造所需的原物料訂單，好讓印度能夠生產2000多萬劑疫苗自用。

美國也將運送逾1億美元的物資到印度，包括首次航班運送近100萬份快篩試劑。

●印度近況

印度各地醫院已經不堪負荷，氧氣供應告急，且火葬場24小時不停地運作。

印度29日計有3645人染疫病亡，是目前為止單日最高死亡人數，不過一般認為實際人數可能更多。

雖然如此，西孟加拉省（West Bengal）選舉最後階段投票一直在進行。在投票所外，選民大排長龍，令人擔心病毒進一步擴散。

西孟加拉省28日新增確診1萬7000人創單日新高，專家憂心這裡會是下一個疫情重災區。

西孟加拉省先前已經進行7個階段的投票。印度總理莫迪（Narendra Modi）陣營在少數幾個省未握有多數議席，西孟加拉省是其中之一。

莫迪曾被批評不顧疫情開始蔓延全國，還持續在當地舉行多次集會造勢。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1100430

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