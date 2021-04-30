諾富特群聚擴大！再添3本土　陳時中證實：飯店3員工染疫

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指揮中心表示，案1127為本國籍20多歲女性，為機場防疫旅館餐飲部員工，近期無出國史，昨(29)日上午依旅館清空計畫至集中檢疫所，當日下午出現喉嚨癢症狀，於檢疫所進行採檢，於今日確診(Ct值26)。已初步掌握個案接觸者10人，皆列居家隔離對象。

指揮中心指出，案1128為本國籍20多歲男性，為機場防疫旅館房務部員工，近期無出國史，昨日原預計依旅館清空計畫前往集中檢疫所，但因量測體溫有發燒情形，後送就醫採檢及隔離治療，於今日確診(Ct值16)。已初步掌握個案接觸者4人，皆列居家隔離對象。 指揮中心表示，案1129為本國籍60多歲女性，為機場防疫旅館房務部員工，近期無出國史，4月26日曾出現輕微咳嗽及喉嚨痛症狀，並自行購買成藥服用，昨日依旅館清空計畫前往集中檢疫所，並於檢疫所內進行採檢，於今日確診(Ct值20)。已初步掌握個案接觸者4人，皆列居家隔離對象。

▲華航機師染疫事件越演越烈，機組員外站過夜返台居家檢疫的諾富特飯店，今（30）日再度新增3例本土個案，都是飯店房務部跟餐飲部員工。（圖／NOWnews製作）

指揮中心指出，因應案1120確診，已於昨日啟動旅館清空計畫及員工採檢，截至目前已採檢206人，其中3人檢驗陽性(案1127至案1129)，203人陰性。由於該旅館確診員工隔離前有公共場所活動史(如附件)，提醒曾於附件所列時間及場所活動的民眾，進行自我健康監測14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

指揮中心統計，截至目前國內累計207,488例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含205,371例排除)，其中1,128例確診，分別為993例境外移入，87例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及9例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,053人解除隔離、63人住院隔離中。

指揮中心表示，有關某航空公司1,279名機師採檢專案，新增2名檢出血清抗體陽性，其中1名為昨日公布之案1122，另1名為本國籍20多歲女性機師，4月19日執勤至美國，4月26日返國後進行居家檢疫，期間無不適症狀，4月29日進行檢疫期滿採檢，其中核酸檢測陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性；已掌握個案接觸者1人，將安排採檢。本採檢專案截至目前血清抗體已採檢1,139人，其中1,126人陰性、9人陽性、4人檢驗中。