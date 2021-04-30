太魯閣事故捐款拍板！罹難者家庭1800萬、最快下週發出
針對大量善款，成立的0402臺鐵列車事故案捐款管理及監督委員會，在今(30) 天上午召開第3次臨時會議，這回納入了5位罹難者家屬及傷者委員與會，衛福部政務次長李麗芬也特別召開會後記者會，這次也特別通過罹難者家屬與傷者扶助金的受領對象及發放方式。
記者劉雅文/台北報導
2021-04-30 16:21:58｜2021-04-30 16:22:06
李麗芬提到，會中通過每位罹難者的家屬扶助金為新台幣1800萬元，傷者扶助金為20萬元至1200萬元，其他乘客心理撫慰金每人5萬元。另由教育部辦理罹難者、重度以上傷者之子女、在學重度以上傷者之教育資助(至大學畢業)與信託事宜。
另外針對傷者輔助金部分，針對住院傷患有分為四類，其中第一類極重度（1200萬）、第二類重度（800萬）、第三類中度（300萬）、第四類輕度（100萬），另外門診病患則是歸類為第五類（20萬）。
為了照顧整體家庭成員，罹難者家屬扶助金的受領對象由配偶、子女及父母平均領受。如無配偶、子女或父母，則由兄弟姊妹、祖父母及孫子女依序領受。傷者扶助金及其他乘客之心理撫慰金則由本人領受。李麗芬強調，將透過一戶一社工儘速協助將善款撥到罹難者家屬及傷者指定帳戶，且預計最快下週起發放。
李麗芬提到，這次會議增加了家屬代表5名，其中3人親自出席、2人視訊參加，家屬也拋出訴求希望透過一戶一社工，了解相關其他家屬的需求，李強調，目前總計收到11億1700多萬的善款，累計有超過總共有35萬1000多筆的捐款紀錄。