朱立倫視訊美國胡佛研究所學者　強調國民黨堅定親美

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朱立倫也強調，他在會中向美方表達國民黨堅定親美的立場，現階段美方比較少接觸國民黨，藉此機會表達立場。
朱立倫指出，美方人士給台灣很多建議，包括在國際上要扮演更積極的角色，獲得美國在內等更多民主國家的重視，兩岸關係要以溝通代替對抗，減少挑釁行為，在疫情後逐漸恢復兩岸交流。
媒體詢問，台灣是否會成為美國的棋子？朱立倫指出，有一些學者提及這個論點，因此台灣要自力自強，不論在國防、心理建設，國、民兩黨有共識要堅定捍衛中華民國，但策略上以挑釁、敵對的作法，絕對不受美方新政府的歡迎，要以競爭代替對抗，蔡政府應該要了解這一點。
參與這場會議的與會者除朱立倫，還有淡江大學國際事務與戰略所教授黃介正、台北市議員徐巧芯、淡江大學國際企業講師黃裕鈞以及國家安全青年智庫凌濤、林家興等10多人。
美方與會人士則有「胡佛研究所」國家安全小組召集人（The National Security Task Force)、美退役四星上將詹姆斯‧艾理斯(Admiral Jim Ellis)及重量級學者、史丹福大學政治及社會學教授戴雅門（Larry Diamond）、胡佛研究所副所長暨圖書檔案館長魏肯（Eric Wakin）、胡佛研究所印太區域台灣計畫召集人祁凱立（Kharis Templeman）等共8位美方相關專家學者。
「胡佛研究所」為美國重量級智庫，與中華民國淵源深厚；胡佛圖書檔案館收藏包含兩蔣日記在內豐富中國近代史料。近期胡佛研究所針對美中關係、台海問題等國安、國際關係議題著墨。