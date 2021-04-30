五一向勞工致敬　 中市表揚逾百名模範勞工暨績優單位

五一向勞工致敬　 中市表揚逾百名模範勞工暨績優單位
▲五一勞動節，台中市向勞工致敬，表揚逾百名模範勞工暨績優單位。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.30)

記者金武鳯/台中報導

2021-04-30 20:19:08

五一勞動節前夕，台中市政府頒獎表揚模範勞工暨進用身心障礙者績優單位。市長盧秀燕肯定他們在品德、服務熱忱、工作態度方面，皆是「楷模中的楷模」，照顧家庭同時提升台中經濟，也帶動台灣經濟向上起飛，向他們致上最高敬意與謝意。

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盧市長表示，台中市勞工超過140萬人，從中脫穎而出的勞工及績優單位，皆為各界佼佼者。尤其，接受表揚的10名身心障礙模範勞工，他們雖然先天缺陷，卻不自暴自棄，反而積極融入社會，比別人更認真工作，付出更多努力，堪為表率。

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▲ 臺中市表揚逾百名模範勞工暨績優單位，市長肯定他們是模範中的楷模。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.30)
 

此外，在台灣經濟發展歷程中，移工提供台灣重要勞動力，他們雖然不是台灣人，但仍「視同家人」，市府今日表揚6名模範移工，贏得眾人掌聲。

光輝五月中，繼勞動節後，母親節也即將到來，台中直轄市總工會理事長花錦忠於會中為「媽媽市長」獻上花束祝福。盧市長表示，這是她今年收到的第一束花，她要分享給廣大勞工媽媽們，因此將花束獻給現場女性，預祝天下女力佳節愉快。

「勞工的需要只有勞工最了解！」勞工局長張大春說明，獲獎勞工雖然來自不同的產業，但在職場上追求卓越，與認真負責工作態度都是一樣的，每一位模範勞工背後，都有值得肯定及效法之處，勞工局將持續發揚這項精神，肯定勞動、勞工價值。

 

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