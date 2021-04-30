會對超商店員說「謝謝」嗎？日本人吵翻 店員真實心聲曝
要對提供服務的人說聲謝謝嗎？日前台灣才有人分享，一位公車司機不希望乘客下車對他說謝謝，引發網友熱議。事實上過去在日本也曾有網友針對相似議題「到便利商店結帳完是否要跟店員道謝？」進行激烈討論，隨後也有店員跳出講述真摯心聲。
編輯中心/綜合報導
2021-04-30 22:25:10
日前在日本網路論壇上，有人好奇發出提問「到便利商店結帳完是否要跟店員道謝？」不少人也紛紛回應「跟店員道謝也太奇怪」、「我自己是沒有這個習慣」、「不說謝謝沒關係，別大呼小叫之類的就好」。
隨後也有不少店員跳出回應「自從在便利商店打工之後，有客人結帳向我道謝都非常開心，從此我去結帳也都會說謝謝，仔細想想人家服務我們沒道謝也不太對吧」、「有沒有道謝其實我不在意，重點是不要添麻煩就好」、「比較討厭要買菸品卻不講明白的客人，反問他還會生氣」、「只要不添麻煩就是好客人了」。
話題也在台灣社群中引發討論，大部分人也認為「我都會說謝謝，因為我本身也有在做，知道店員除了結帳，還有一大堆事情要做」、「人本來就互相的好嗎」、「雖然說顧客付了錢被服務應該，可是謝謝會很難說嗎」、「不管場合，習慣說謝謝通常只會有好處，不會有壞處」。（編輯：潘毅）