不只中國有航艦　盤點亞洲地區各國航艦戰力

中國大陸遼寧號航艦打擊群日前在菲律賓海航行時，仍被美國海軍驅逐艦緊追，引發熱議。事實上，在亞太地區不只中國與駐日美軍有航空母艦，印度與泰國也擁有航空母艦，日本曾經擁有亞洲地區最強大的航艦戰力，近來因應中國軍事威脅也試圖重新建立「準航艦」戰力。

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印度外購+國產航艦

2004年時，印度與俄羅斯簽約購買因鍋爐爆炸，俄方無力負擔維護費用的航母「戈爾什科夫號」，印度購入後改名為「維克拉馬迪特雅號」(Vikramaditya)，該航艦

▲印度在1961年從英國獲得航艦「維克蘭特號」(Vikrant)，成為二戰後亞洲第一個擁有航空母艦的國家。（圖／印度海軍臉書）

HTMS Chakri Naruebet，舷號R-911)

Flight III

，除與美軍演訓、2004年南亞海嘯救災外，該艦很少出海執行任務，每月通常僅航行1天，讓該航艦被嘲笑為「世界上最貴的觀光景點」。

▲泰國皇家海軍「查克里．納呂貝特號」航艦。(圖／美國海軍)

▲泰國海軍除役的AV-8S攻擊機陳列於烏打拋國際機場前。（圖／記者呂炯昌攝\\)

1970年代建造的2艘榛名級直升機護衛艦，該級艦尾有大面積起降甲板、直升機庫，具備當時海上自衛隊最強反潛戰力。在榛名級之後，又建造白根級與日向級護衛艦各2艘。其中，日向級擁有大型甲板供直升機起降，外形接近小型航空母艦或兩棲登陸艦，但無法供固定翼機起降。

日本防衛省根據《2011年中期防衛力整備計畫》生產標準排水量1.9萬噸的出雲級直升機護衛艦。出雲級首艦「出雲號」於2015年服役，該艦長約250公尺，與二戰時「加賀號」航艦相當。

隨著中國軍事威脅升高，美國希望日本在美日安保體系中負擔更多責任，也因此默許日本打造攻擊性軍力以協助美軍。2018年12月通過的新《防衛計畫大綱》，除將採購42架F-35B垂直起降戰機，並搭配出雲級直升機護衛艦外，出雲級「出雲號」與「加賀號」兩艘出雲級護衛艦也將進行改裝，為日後搭載F-35B戰機建構「準航母」戰力做準備。