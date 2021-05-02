不只中國有航艦　盤點亞洲地區各國航艦戰力

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1947年印度與巴基斯坦分治後，1948年成立海軍司令部，1952年成立西部艦隊、1953年成立海軍航空部隊。印度在1961年從英國獲得航艦「維克蘭特號」(Vikrant)，成為二戰後亞洲第一個擁有航空母艦的國家，並於同年12月派遣航艦參與果阿戰役，從葡萄牙政府手中奪回果阿(Goa)，成功併入印度領土。
1962年中印邊界戰爭失利後，印度將中國視為國家安全主要威脅。 在共軍發展航艦戰力同時，印度也同步更新自身航艦力量。2004年時，印度與俄羅斯簽約購買因鍋爐爆炸，俄方無力負擔維護費用的航母「戈爾什科夫號」，印度購入後改名為「維克拉馬迪特雅號」(Vikramaditya)，該航艦於2013年交艦，以MiG-29K為艦載戰機，成為當前印度海軍航空戰力骨幹。
在外購航艦同時，印度也打算自製2艘傳統動力航艦。印度首艘國產航空母艦「維克蘭特號」（INS Vikrant）從1999年開始設計，2009年安放龍骨，2013年8月12日正式下水，預計最快2021年底服役。
泰國航艦沒戰機只能當碼頭王
泰國海軍在1990年代以3億美元向西班牙巴贊造船廠訂購一艘直升機母艦，西班牙政府還贈送一批二手的AV-8S垂直起降戰機。這艘母艦取名為「查克里．納呂貝特號」航艦(HTMS Chakri Naruebet，舷號R-911)，排水量11500噸，成為全球噸位最小的航艦，只比美國海軍柏克級Flight III驅逐艦噸位稍微多一點。
1997年服役的「查克里．納呂貝特號」雖然迷你航艦，但是每次就要花掉近5萬美元。尤其是1998年亞洲金融風暴重創泰國經濟，加上艦上AV-8S垂直起降戰機於2006年全數除役，只剩直升機可操作，除與美軍演訓、2004年南亞海嘯救災外，該艦很少出海執行任務，每月通常僅航行1天，讓該航艦被嘲笑為「世界上最貴的觀光景點」。
日本建準航艦戰力
1922年2月通過的《華盛頓海軍條約》限制各國海軍發展，日本海軍航艦被限制在總噸位不得超過8.1萬噸。不過，當時軍國主義當政的日本仍試法鑽條約漏洞，建造各型航艦。從1911年至1945年間，日本一共建造25艘各型航艦，一度擁有全球最大航艦艦隊。
1941年12月8日，日軍偷襲珍珠港，美國全民憤慨從而對日宣戰。由於日軍在珍珠港並未摧毀美軍航艦，1942年4月18日美軍成功派遣航艦搭載B-25轟炸機對日本發動空襲，因此日本海軍將領山本五十六在同年6月決定對美軍中途島基地發動奇襲，但美軍早已破解日軍密碼，以逸待勞等待日軍上門；最終日軍4艘航艦被擊沉，讓美軍士氣大振，日本海軍也從此走下坡。1944年10月雷伊泰灣海戰成為二戰最後一場航艦對戰，日軍航艦僅存戰力遭摧毀，也種下二戰敗因。
二戰後和平憲法禁止日本擁有航艦等攻擊性武器。1970年代建造的2艘榛名級直升機護衛艦，該級艦尾有大面積起降甲板、直升機庫，具備當時海上自衛隊最強反潛戰力。在榛名級之後，又建造白根級與日向級護衛艦各2艘。其中，日向級擁有大型甲板供直升機起降，外形接近小型航空母艦或兩棲登陸艦，但無法供固定翼機起降。
日本防衛省根據《2011年中期防衛力整備計畫》生產標準排水量1.9萬噸的出雲級直升機護衛艦。出雲級首艦「出雲號」於2015年服役，該艦長約250公尺，與二戰時「加賀號」航艦相當。
隨著中國軍事威脅升高，美國希望日本在美日安保體系中負擔更多責任，也因此默許日本打造攻擊性軍力以協助美軍。2018年12月通過的新《防衛計畫大綱》，除將採購42架F-35B垂直起降戰機，並搭配出雲級直升機護衛艦外，出雲級「出雲號」與「加賀號」兩艘出雲級護衛艦也將進行改裝，為日後搭載F-35B戰機建構「準航母」戰力做準備。