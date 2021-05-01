「醫院or診所」看牙該選哪？優缺點曝光　眾嘆：真不敢去

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「大家都在醫院還是診所看牙」的文章表示，「以前很多老一輩不知道醫院可以看牙，以為牙醫都在診所，現在年輕人則是愈來愈多人選擇在醫院看牙，連我媽以前都在診所看」，原PO更接著說「最近幾年都固定在醫院看牙了，畢竟醫院幾乎沒有波波（波蘭醫學台生事件），可能也沒有繁星仔，比較不怕踩雷，但缺點是醫院病患常常人滿為患，大家近幾年看牙齒都在診所還是醫院啊？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們先是點出「牙醫診所」的優缺點，「厲害的都出來賺了」、「只要不要太嚴重就是診所啊」、「裝潢越好的診所越不敢去」、「診所比較好安排時間但很多沒給付要自費」，再來是「醫院」的優缺點，「醫院都馬給實習生練手」、「醫院雖然是菜鳥弄但至少不敢亂搞啊」、「醫院要等超久啊」、「像我做牙周治療，選醫院當然有給付」、「醫院，免得被為了賺錢亂搞」。
而綜合大部分網友意見後發現，多數人比較贊同「牙齒小問題去診所看，大問題去醫院」，「去台大或者那種醫學大學附屬醫院那種比較好，雖然之前有被專科主任轉給實習做過，動作慢但是感受得出來是認真做，態度也很好」。（編輯：王柏文）