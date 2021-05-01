「醫院or診所」看牙該選哪？優缺點曝光　眾嘆：真不敢去

▲網友在《Dcard》分享自己牙齒斷裂，竟是因為吃了沙拉裡的麵包丁，讓牙醫也不禁表示代價可不小。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲「醫院or診所」看牙該選哪？優缺點曝光。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《 pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-05-01 10:32:39

現代人對於牙齒的保健越來越講究，從小至洗牙，大到牙周治療，都會選擇診所、醫療體系及醫生，因此近日就有網友在網路上發文表示疑惑「『醫院和診所』看牙齒該選哪？」沒想到網友們紛紛揭露了優缺點，眾人紛紛感嘆「真的不敢去」，引起熱議。

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▲綜合大部分網友意見後發現，多數人比較贊同「牙齒小問題去診所看，大問題去醫院」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲綜合大部分網友意見後發現，多數人比較贊同「牙齒小問題去診所看，大問題去醫院」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「大家都在醫院還是診所看牙」的文章表示，「以前很多老一輩不知道醫院可以看牙，以為牙醫都在診所，現在年輕人則是愈來愈多人選擇在醫院看牙，連我媽以前都在診所看」，原PO更接著說「最近幾年都固定在醫院看牙了，畢竟醫院幾乎沒有波波（波蘭醫學台生事件），可能也沒有繁星仔，比較不怕踩雷，但缺點是醫院病患常常人滿為患，大家近幾年看牙齒都在診所還是醫院啊？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們先是點出「牙醫診所」的優缺點，「厲害的都出來賺了」、「只要不要太嚴重就是診所啊」、「裝潢越好的診所越不敢去」、「診所比較好安排時間但很多沒給付要自費」，再來是「醫院」的優缺點，「醫院都馬給實習生練手」、「醫院雖然是菜鳥弄但至少不敢亂搞啊」、「醫院要等超久啊」、「像我做牙周治療，選醫院當然有給付」、「醫院，免得被為了賺錢亂搞」。

而綜合大部分網友意見後發現，多數人比較贊同「牙齒小問題去診所看，大問題去醫院」，「去台大或者那種醫學大學附屬醫院那種比較好，雖然之前有被專科主任轉給實習做過，動作慢但是感受得出來是認真做，態度也很好」。（編輯：王柏文）

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