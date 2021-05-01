又日增逾40萬例！拜登宣布非美國公民　禁止自印度入境

▲印度的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情失控，美國總統拜登今天對印度實施新的旅行限制，禁止大多數非美國公民自印度入境美國。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情失控，美國總統拜登今天對印度實施新的旅行限制，禁止大多數非美國公民自印度入境美國。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-01 12:52:11

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）印度的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情失控，美國總統拜登今天對印度實施新的旅行限制，禁止大多數非美國公民自印度入境美國。

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路透社報導，白宮表示新限制措施將於美東時間5月4日上午12時01分生效，作法是根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的建議所為，因印度「COVID-19疫情規模與程度增加」。

拜登今天簽署公告宣布實施旅行限制。

這份公告提到，印度的新增病例占全球超過1/3，「必須採取主動措施，以免從印度入境美國的旅行影響美國公共衛生」。

今年一月，拜登也發布類似命令禁止近期到過南非的大多數非美國公民入境。他也對曾到過巴西、英國、愛爾蘭及允許開放邊界旅行的歐洲26國中的幾乎所有非美國旅客重新實施入境禁令，也包含中國與伊朗。

根據美方政策，過去14天到過上述任何一國的大多數非美國公民不得入境美國，只有美國永久居民與家屬及學生等其他非美國公民除外。

印度的確診總病例數僅次於美國，連9天通報新增確診破30萬例，今天又新增38萬6452例，單日增加速度再創全球紀錄。

印度的染疫死亡病例累計破20萬例，確診病例累計近1900萬例，光自2月起就累計近800萬例，主因新的變異病毒流竄，加上印度舉行政治集會與宗教節慶等「超級傳播」活動，已直追全球確診最高的美國；美國確診病例數為3310萬3974例。

醫學專家說，真實數據可能比官方統計高出5到10倍。

其他對印度實施類似旅行限制的國家，包括英國、德國、義大利與新加坡，加拿大、香港與紐西蘭已暫停與印度的所有商業旅行。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1100501

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