又日增逾40萬例！拜登宣布非美國公民　禁止自印度入境

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拜登今天簽署公告宣布實施旅行限制。
這份公告提到，印度的新增病例占全球超過1/3，「必須採取主動措施，以免從印度入境美國的旅行影響美國公共衛生」。
今年一月，拜登也發布類似命令禁止近期到過南非的大多數非美國公民入境。他也對曾到過巴西、英國、愛爾蘭及允許開放邊界旅行的歐洲26國中的幾乎所有非美國旅客重新實施入境禁令，也包含中國與伊朗。
根據美方政策，過去14天到過上述任何一國的大多數非美國公民不得入境美國，只有美國永久居民與家屬及學生等其他非美國公民除外。
印度的確診總病例數僅次於美國，連9天通報新增確診破30萬例，今天又新增38萬6452例，單日增加速度再創全球紀錄。
印度的染疫死亡病例累計破20萬例，確診病例累計近1900萬例，光自2月起就累計近800萬例，主因新的變異病毒流竄，加上印度舉行政治集會與宗教節慶等「超級傳播」活動，已直追全球確診最高的美國；美國確診病例數為3310萬3974例。
醫學專家說，真實數據可能比官方統計高出5到10倍。
其他對印度實施類似旅行限制的國家，包括英國、德國、義大利與新加坡，加拿大、香港與紐西蘭已暫停與印度的所有商業旅行。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1100501